Pokazała paczkę świąteczną dla pracowników Biedronki. Zawartość robi wrażenie

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji Lidl i Biedronka postanowiły przygotować specjalne bonusy dla swoich pracowników.

Lidl z prezentami dla pracowników. Hojne paczki świąteczne

Każda z blisko 29 tys. osób zatrudnionych w sieci Lidl otrzyma od pracodawcy upominki świąteczne. Firma przekazała, że ich wartość wyniosła łącznie ponad 832 tys. zł. Oprócz tego przygotowano ponad 22,5 tys. paczek dla dzieci pracowników o łącznej wartości ponad 4,8 mln złotych. Prezenty trafią do wszystkich dzieci pracowników, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia. Niemiecka sieć przygotowała cztery wersje prezentów, które są zróżnicowane ze względu na wiek dzieci. W paczkach znajdą się m.in. słodycze, puzzle drewniane, gry oraz tablice interaktywne.

Oprócz tego pracownicy, a także współpracownicy mogą wziąć udział w specjalnej akcji promocyjnej w aplikacji Lidl Plus. W ramach promocji otrzymali oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1000 zł na zakupy w sklepach sieci. Uczestnicy akcji mogli zaprosić do udziału w niej dowolnie wybrane przez siebie osoby, w tym bliskich i znajomych.

Biedronka pokazała paczki świąteczne

O pracowników przed świętami postanowiła zadbać również Biedronka. Łącznie przygotowano blisko 165 tys. prezentów dla osób zatrudnionych w portugalskiej sieci oraz ich rodzin. Na ten cel przeznaczono ponad 106 mln złotych. W paczkach dla dorosłych pracowników znalazły się m.in. słodycze, trzy patelnie oraz bon na 600 zł do wykorzystania na zakupy w Biedronce. Nieco starsze dzieci mogą liczyć m.in. na gry planszowe.

Dla dzieci przygotowano cztery rodzaje prezentów – są one podzielone w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat). Najmłodsi otrzymają m.in. kolorowe wielorybki do kąpieli i drewniane zwierzątka. Wśród prezentów dla dzieci w wieku 7-10 lat znalazł się m.in. zestaw do badmintona oraz książeczki. Najstarsi dostaną m.in. bezprzewodowe słuchawki, statyw do telefonu oraz kubek termiczny.

