Miliony złotych odlecą z Allegro. Sąd zdecydował

Karę nałożono za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach. UOKiK nałożył sankcję w grudniu 2022 r., uznając, że zapisy stosowane w regulaminie Allegro oraz Allegro Smart naruszały prawa konsumentów.

Kary za naruszenia regulaminu Allegro i Smart

Decyzja UOKiK podzieliła karę na dwa elementy:

1,22 mln zł za naruszenia w regulaminie Allegro,

2,75 mln zł za naruszenia w regulaminie usługi Allegro Smart.

Zdaniem UOKiK, Allegro w swoich regulaminach przewidywało możliwość jednostronnych zmian warunków umowy, co jest niezgodne z prawem. Takie działania stawiały konsumentów w gorszej pozycji, co prowadziło do nierówności w relacjach prawnych między platformą a jej użytkownikami.

Uzasadnienie decyzji UOKiK

Według UOKiK, Allegro nadużywało swojej dominującej pozycji rynkowej. Postanowienia zawarte w wzorcach umowy wprowadzały dysproporcję praw i obowiązków, co było niekorzystne dla konsumentów. Urząd ocenił, że jednostronne zmiany regulaminów były działaniem naruszającym podstawowe zasady ochrony praw konsumentów.

Wyrok SOKiK i plany Allegro

SOKiK w pełni utrzymał w mocy decyzję UOKiK i oddalił odwołanie Allegro. Jednak platforma e-commerce nie zgadza się z wyrokiem i zapowiedziała podjęcie dalszych działań prawnych. Jak wskazano w komunikacie Allegro, spółka dokładnie przeanalizuje uzasadnienie wyroku i rozważy możliwość jego uchylenia.

Co dalej? Apelacja i potencjalne konsekwencje

Wyrok SOKiK nie jest jeszcze prawomocny. Allegro ma prawo do złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego. Kara stanie się ostateczna tylko w przypadku:

Niepodjęcia dalszych działań przez Allegro,

Prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

Do tego momentu, jak zaznacza Allegro, kara finansowa pozostaje niewymagalna.

Skutki dla konsumentów i rynku e-commerce

Decyzja SOKiK to istotny sygnał dla branży e-commerce w Polsce. Przypomina o konieczności przestrzegania zasad ochrony konsumentów i uczciwego traktowania użytkowników. Allegro, jako lider rynku, znalazło się pod lupą organów regulacyjnych, co może mieć wpływ na dalsze praktyki stosowane przez platformę oraz inne podmioty działające na podobnych zasadach.