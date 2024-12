Uber z rewolucyjną zmianą. Usługa już dostępna

Uber, znany z innowacyjnych rozwiązań na rynku przewozów, wprowadza nowy produkt – Uber Taksometr. To odpowiedź na potrzeby kierowców przyzwyczajonych do tradycyjnych metod rozliczania przejazdów. Dzięki współpracy z popularną korporacją taksówkową Glob Taxi, mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowych możliwości zamawiania przejazdów.

Jak działa Uber Taksometr?

Usługa Uber Taksometr łączy zalety tradycyjnych taksówek z nowoczesną technologią aplikacji Uber. Podobnie jak w przypadku innych usług, pasażerowie otrzymają orientacyjną cenę kursu (w formie widełek) jeszcze przed rozpoczęciem przejazdu. Różnica polega na tym, że ostateczna opłata jest obliczana przez tradycyjny taksometr zamontowany w samochodzie.

Płatność za przejazd:

Gotówką lub kartą bezpośrednio u kierowcy,

Cena zgodna ze wskazaniem taksometru.

Nowe możliwości dla tradycyjnych taksówkarzy

Rynek przewozów dynamicznie się rozwija, ale wielu kierowców wciąż preferuje rozliczenia za pomocą taksometru. Uber Taksometr umożliwia im korzystanie z nowoczesnej platformy i otrzymywanie zleceń poprzez aplikację, bez rezygnacji z tradycyjnych metod pracy. Na początek do projektu dołączyło kilkudziesięciu kierowców Glob Taxi, oferujących przejazdy na terenie Warszawy.

– Wdrożenie Uber Taksometr to efekt rozmów z taksówkarzami, którzy z jednej strony poszukują nowych źródeł zleceń, a z drugiej – są przyzwyczajeni do tego jak funkcjonowali do tej pory. Startujemy w Warszawie, ale jak dobrze pójdzie już niedługo rozszerzymy współpracę na nowe miasta – powiedział Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber w Polsce, którego cytuje biznesinfo.pl.

Dlaczego warto skorzystać z Uber Taksometr?

Wygodne zamawianie przejazdów z aplikacji Uber,

Transparentne ceny: orientacyjna cena podana przed kursem,

Elastyczne formy płatności: gotówka lub karta,

Dostęp do sprawdzonych kierowców współpracujących z korporacją taksówkową.

Uber – usługi dla każdego

Uber od lat rozwija portfolio usług w Polsce. W aplikacji dostępne są m.in.:

UberX – podstawowe, niedrogie przejazdy,

Uber Comfort – kursy o podwyższonym standardzie,

UberX Share – współdzielenie przejazdu z innymi pasażerami,

Uber Pets – podróże z czworonożnymi przyjaciółmi.

Teraz do tej oferty dołącza Uber Taksometr, który stanowi pomost między nowoczesnym zamawianiem przejazdów a tradycyjnymi usługami taksówkarskimi.