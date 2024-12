Zrównoważony rozwój i automatyzacja: Nowoczesne podejście do logistyki magazynowej

Jakie znaczenie mają automatyczne magazyny wysokiego składowania w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku? Jakie korzyści widzi Pan w długoterminowym wykorzystaniu takich technologii, zarówno w kontekście efektywności operacyjnej, jak i rozwoju firmy?

Bartosz Jankowski: Automatyczne magazyny wysokiego składowania stają się kluczowym elementem strategii rozwoju firm, zwłaszcza w kontekście rosnącej konkurencji na rynku. Te technologie pozwalają firmom na znaczną poprawę efektywności operacyjnej, umożliwiając szybszą realizację zamówień, zmniejszenie kosztów pracy i minimalizowanie błędów związanych z ręcznym zarządzaniem zapasami. Z perspektywy konkurencyjności, inwestycja w automatyzację magazynów pozwala firmom lepiej reagować na zmieniające się potrzeby rynku, zwiększając ich elastyczność i zdolność do szybszego wprowadzania nowych produktów.

Długoterminowe korzyści to również oszczędności związane z utrzymaniem i optymalizacją przestrzeni magazynowej oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. Automatyzacja pozwala także na łatwiejsze skalowanie operacji w miarę rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa, które inwestują w nowoczesne technologie magazynowe, mogą zyskać przewagę konkurencyjną, poprawiając jakość obsługi klienta i reagowanie na zmiany popytu w czasie rzeczywistym

Z prespektywy firmy Kardex, jakie technologie i systemy automatyki magazynowej cieszą się obecnie rosnącą popularnością?

Bartosz Jankowski: Nasi klienci coraz częściej poszukują kompleksowych rozwiązań automatyzacji dla wszystkich rodzajów wewnętrznych przepływów towarów w magazynie. W szczególności rośnie zapotrzebowanie na projekty łączące obsługę palet oraz drobnicy. W różnych sektorach systemy muszą jednocześnie transportować zarówno duże, ciężkie towary, jak i drobne elementy, zapewniając efektywne komisjonowanie aż do momentu wysyłki. W odpowiedzi na te potrzeby projektujemy i budujemy złożone systemy, łącząc paletowe magazyny wysokiego składowania, automatyczne magazyny małych części, systemy buforowe, rozwiązania AutoStore, tranpost przenośnikowy oraz integrujemy autonomiczne roboty mobilne (AMR). Często uwzględniamy także dodatkowe procesy, takie jak uszlachetnianie, konfekcjonowanie czy pakowanie towarów.

Nasi klienci zwracają szczególną uwagę na redundancję oraz elastyczność systemów, które muszą być dostępne w trybie ciągłym i łatwe do rozbudowy. W tej dziedzinie klasyczna technologia przenośnikowa konkuruje z nowoczesnymi rozwiązaniami AMR. Naszym zadaniem jest stworzenie optymalnego rozwiązania, które najlepiej odpowiada na specyficzne potrzeby naszych klientów.

Automatyczne systemy magazynowania mogą działać przez 20 lat lub dłużej, zanim konieczna będzie ich generalna modernizacja. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas modernizacji systemu logistycznego, a także jakie usługi i rozwiązania oferujecie, by zapewnić sprawny przebieg tego procesu?

Bartosz Jankowski: Modernizacja systemów logistycznych to dla nas kluczowy obszar działalności, szczególnie że modernizacja istniejących automatycznych magazynów jest często bardziej wymagająca niż budowa nowego obiektu od podstaw. Zajmujemy się także modernizacją systemów, które pierwotnie nie były przez nas wdrażane.

W ramach tych działań zwykle wymieniamy elementy sterowania oraz wycofane komponenty elektryczne i elektroniczne, dla których części zamienne są już niedostępne. Doradzamy naszym klientom, jakie części powinni przechowywać w magazynie oraz w jakich ilościach, aby w przypadku problemów technicznych przestoje były jak najkrótsze.

W kontekście prac remontowych istotne jest, aby przebiegały one równolegle z bieżącymi operacjami, co wymaga precyzyjnego planowania i ściśle określonego harmonogramu. Na przykład, jeśli cztery układnice w magazynie wysokiego składowania mają zostać wymienione w czterech etapach, wcześniej należy zapewnić odpowiednie ułożenie towaru, aby wszystkie indeksy potrzebne do bieżącej działalności znajdowały się w niewyłączonych z obsługi strefach. W takim przypadku często konieczne jest tymczasowe przeniesienie towarów, aby nie zakłócić procesów logistycznych i zdolności dostaw. Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie i doradztwo także w tej kwestii.

Na koniec przyjrzyjmy się roli jaką odgrywają obecnie praktyki zrównoważonej logistyki magazynowej w zmniejszaniu śladu węglowego? Czy klienci Kardex są skłonni inwestować w zrównoważony rozwój, czy też wydajność lub koszty operacyjne po raz kolejny są czynnikami wpływającymi na decyzje zakupowe?

Bartosz Jankowski: Zrównoważone i energooszczędne technologie odgrywają istotną rolę w naszych projektach. W zależności od wymagań naszych klientów wdrażamy na przykład systemy, w których energia hamowania jest przekazywana z powrotem do układnicy, po czym jest natychmiast dostępna do realizacji następnego cyklu związanego z jazdą maszyny wzdłuż korytarza i/lub podnoszeniem ładunku. W przeciwieństwie do powszechnej obecnie praktyki zasilania sieciowego, energia hamowania zasila system magazynowania energii układnicy.

Klient korzysta ze zmniejszonego zapotrzebowania na moc szczytową. Nasi klienci są gotowi zainwestować w to zrównoważone rozwiązanie. Za przykład możemy wziąć firmę Dachser, dla której zbudowaliśmy zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania o wysokości 32 metrów. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu, magazyn pozyskuje znaczną część potrzebnej energii z odnawialnych źródeł, co świadczy o zaangażowaniu firmy w ochronę środowiska. Innym interesującym projektem było centrum logistyczne Weleda. W jego konstrukcji zastosowaliśmy regały wysokiego składowania wykonane z drewna oraz ściany z lokalnej gliny. Dodatkowo, cały obiekt zasilają energia geotermalna i fotowoltaiczna, co pozwala na znaczną redukcję emisji CO2. Kardex Mlog, jako dostawca systemu magazynowego, wykorzystał lokalne zasoby, co idealnie wpisało się w ekologiczne założenia tego projektu. Oba przykłady pokazują, jak nowoczesne rozwiązania mogą wspierać zrównoważony rozwój. Na koniec należy również wspomnieć, że w magazynach chłodniczych i w szczególności mroźniczych, ze względu na zastosowanie automatyzacji koszty energii drastycznie spadają.