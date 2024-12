Oszuści nie próżnują nawet w święta. Oszustwo „na paczkę"

Święta zbliżają się wielkimi krokami. To już ostatni moment na zakup prezentów. Wielu z nas zamawia je drogą online. Warto być ostrożnym, bo niestety nie brakuje osób, które próbują wykorzystać przedświąteczną gorączkę do niecnych celów. CERT Polska ostrzega przed oszustwem „na paczkę".

Oszustwo „na paczkę". Jak działają przestępcy?

CERT Polska ostrzega przed internetowymi oszustami, których wzmożoną aktywność obserwuje się pod koniec roku. – Oszustwa paczkowe są szczególnie popularne wśród oszustów w okresie przedświątecznym, kiedy większość z nas intensywnie korzysta z usług firm kurierskich. Cyberprzestępcy doskonale wykorzystują nasz pośpiech i nieuwagę, podszywając się pod te firmy, by wyłudzić np. dane logowania do bankowości, a tym samym ukraść nasze pieniądze – mówi cytowana przez Radio Zet Iwona Prószyńska ekspertka NASK z Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury.

Oszuści działają w prosty sposób: wysyłają wiadomość, w której informują, że paczka nie zostanie dostarczona i trzeba dopłacić, by przesyłka doszła do skutku. Następnie wysyłają link kierujący na stronę, która łudząco przypomina serwisy należące do firm kurierskich. Tam szybko dochodzi do przechwycenia wrażliwych danych.

Jak uchronić się przed oszustami? W pierwszej kolejności CERT Polska radzi, aby weryfikować nadawcę wiadomości:

Weryfikuj adres strony (fałszywe strony mogą przypominać te prawdziwe, ale różnią się np. literówką w adresie, zaniepokoić powinny błędy językowe),

Nie podawaj danych wrażliwych. Pamiętaj, by nigdy nie udostępniać loginu, numeru karty płatniczej czy haseł.

Warto upewnić się, czy e-maile i SMS-y pochodzą z oficjalnych adresów i numerów firmy kurierskiej. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z firmą samodzielnie.

