Warszawa szuka kontrolerów biletów. Jedno z wymagań zaskakuje

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poszukuje kontrolerów biletów do pracy w Dziale Kontroli Biletów. W zamieszczonym na stronie ZTM ogłoszeniu podano, że współpraca odbywać się będzie w ramach umowy zlecenia.

By starać się o pracę wystarczy posiadać wykształcenie średnie. Zwraca uwagę fakt, że wymagana jest komunikatywna znajomość nie tylko języka angielskiego, ale też rosyjskiego. Oczekuje się również odporności na stres, ale też zmienne warunki atmosferyczne. Zainteresowani muszą nastawić się również na pracę w systemie zmianowym.

O pracę mogą ubiegać się osoby, które nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych.

Ile zarabiają kontrolerzy biletów?

Co ZTM oferuje w zamian? Kontrolerów czeka m.in. stabilne zatrudnienie, dodatek stażowy, roczne dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto pracownicy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego, pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki i opiekę medyczną, a także możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Dodatkowo zapewniane są ulgi w Kolejach Mazowieckich, wykupienie kart sportowych oraz udział w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

Na jakie zarobki mogą liczyć kontrolerzy biletów? Tego w ogłoszeniu nie podano. Jak jednak wynika z analizy zarobków przeprowadzonej w 2023 roku w 12 polskich miastach przez portalsamorzadowy.pl, warszawscy kontrolerzy mogą liczyć na zarobki w wysokości niemal 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. To wyraźnie więcej niż w innych analizowanych miastach. W Łodzi i Toruniu wynagrodzenie kontrolerów wynosiło ok. 6,5 tys. zł brutto. Nieco mniej, bo 6,3 tys. zł brutto zarabiali kontrolerzy w Poznaniu.

