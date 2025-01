Polski start-up podbija świat. Warty jest miliardy dolarów

Inwestorzy przeznaczyli na rozwój spółki aż 180 mln dolarów, co przełożyło się na wzrost jej wartości do 3,3 mld dolarów. To imponujący wynik dla firmy, która w styczniu 2024 r. osiągnęła status jednorożca, czyli stała się start-upem wycenianym na co najmniej 1 mld dolarów.

ElevenLabs potraja swoją wycenę

Założona przez Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego firma ElevenLabs w błyskawicznym tempie rozwija swoje zaawansowane narzędzie do generowania mowy niemal nieodróżnialnej od ludzkiego głosu. Dzięki tej technologii start-up zyskał ogromne uznanie w branży medialnej, wydawniczej i kreatywnej, a także wśród indywidualnych użytkowników.

Nieustanny rozwój oraz rosnące zainteresowanie inwestorów sprawiły, że w najnowszej rundzie finansowania wycena spółki wzrosła do 3,3 mld dolarów. Środki na dalszy rozwój ElevenLabs pochodzą zarówno od funduszy venture capital, jak i inwestorów strategicznych związanych z branżą nowych technologii.

Czytaj też:

Za darmo, ale z cenzurą. Chińska wersja AI podbija świat

Dlaczego ElevenLabs przyciąga inwestorów?

Innowacyjne rozwiązania oferowane przez ElevenLabs sprawiają, że firma staje się liderem w dziedzinie technologii syntezowania mowy. Z jej narzędzi korzysta już ponad milion użytkowników miesięcznie, a platforma działa w modelu subskrypcyjnym, umożliwiając szeroki dostęp do jej funkcji.

Dzięki precyzyjnej inżynierii dźwięku i zastosowaniu najnowszych algorytmów AI, ElevenLabs znajduje zastosowanie w wielu sektorach – od mediów i audiobooków po gry komputerowe i asystentów głosowych. Jako jeden z nielicznych start-upów z polskim rodowodem osiągnął globalny sukces, co podkreślają analitycy rynkowi.

Czytaj też:

Koniec ery Google? „Ta technologia zmienia zasady internetu, jaki znamy”

Przyszłość ElevenLabs. Co dalej dla polskiego jednorożca?

Tak dynamiczny wzrost wartości spółki sugeruje, że ElevenLabs może stać się kluczowym graczem w branży AI na świecie. Świeżo pozyskane fundusze pozwolą na dalszy rozwój technologii i ekspansję na kolejne rynki, umacniając pozycję firmy jako globalnego lidera w dziedzinie syntezowania mowy.

Eksperci przewidują, że w nadchodzących latach ElevenLabs może przyciągnąć jeszcze większe inwestycje i stać się jednym z najważniejszych graczy w sektorze sztucznej inteligencji. To kolejny dowód na to, że polskie start-upy mogą konkurować na międzynarodowym rynku i odnosić spektakularne sukcesy.