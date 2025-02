Dino wycofuje ze sprzedaży te produkty. Klienci będą zaskoczeni

Do końca 2025 r. całkowicie wycofa jaja pochodzące z chowu klatkowego. To odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów oraz trend proekologiczny dominujący na rynku europejskim.

Koniec z jajami klatkowymi w Dino Polska

Proces eliminacji jaj klatkowych trwa już od kilku lat, a Dino Polska finalizuje go do 2025 r. W miejsce jaj z hodowli klatkowej na półkach pojawi się więcej produktów z chowu ściółkowego, ekologicznego oraz z wolnego wybiegu. Sieć podkreśla, że zmiany są dostosowane do możliwości dostawców oraz rosnącego zapotrzebowania na produkty etyczne i przyjazne dla środowiska.

Marka własna Dino bez jaj klatkowych do 2027 r.

Dino Polska idzie o krok dalej, eliminując jaja klatkowe także ze swojej marki własnej. Firma zobowiązała się, że do końca 2027 roku całkowicie usunie je z procesów produkcyjnych, co oznacza bardziej odpowiedzialne podejście do standardów dobrostanu zwierząt.

Inne sieci handlowe również eliminują jaja klatkowe

Nie tylko Dino Polska dąży do bardziej zrównoważonej oferty. Inne sieci handlowe również wprowadzają podobne zmiany. Stokrotka zobowiązała się do wycofania jaj klatkowych do końca 2026 roku, uwzględniając w tym także produkty marek własnych.

Cena kontra etyka. Co wybiorą konsumenci?

Choć zmiany w asortymencie sklepów to odpowiedź na rosnącą świadomość społeczną, warto zauważyć, że ponad 70 proc. jaj w Polsce nadal pochodzi z chowu klatkowego. Powód? Niższe koszty produkcji, co przekłada się na bardziej atrakcyjne ceny dla klientów. Mimo to, rosnąca troska o ekologię i dobrostan zwierząt sprawia, że alternatywne systemy chowu zyskują coraz większą popularność.

Decyzja Dino Polska to krok w kierunku bardziej etycznej i ekologicznej przyszłości. Czy konsumenci zdecydują się na droższe, ale bardziej zrównoważone produkty? Czas pokaże.

