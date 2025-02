Adobe udostępnia darmowego Photoshopa! Sprawdź, co oferuje nowa wersja

Firma Adobe ogłosiła przełomową decyzję – Photoshop będzie dostępny w darmowej wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja, która od lat stanowi standard w edycji zdjęć, zostanie udostępniona użytkownikom iPhone'ów, a wkrótce także na urządzenia z systemem Android.

Oprócz wersji podstawowej Adobe oferuje również subskrypcję premium w cenie 7,99 USD miesięcznie (ok. 32 PLN), co stanowi najniższą dotychczasową opłatę za dostęp do Photoshopa. Wersja płatna zapewnia dodatkowe funkcje oraz rozszerzoną przestrzeń w chmurze.

Zmiana strategii Adobe – przyciągnięcie młodszych użytkowników

Photoshop, który zadebiutował w 1990 roku, był dotychczas dostępny wyłącznie w płatnych wersjach. Najtańsza mobilna edycja na iPada kosztowała 9,99 USD miesięcznie (ok. 40 PLN). Teraz firma postanowiła udostępnić aplikację na iPhone’a bez opłat, a wersja na Androida pojawi się w późniejszym terminie.

Deepa Subramaniam, wiceprezes ds. marketingu produktów dla profesjonalnych twórców w Adobe, podkreśliła, że firma chce dotrzeć do młodszych odbiorców, dla których smartfon jest głównym narzędziem do edycji zdjęć. Nowa aplikacja została zaprojektowana tak, aby spełniać oczekiwania tej grupy użytkowników.

Co oferuje darmowy Photoshop na smartfony?

Bezpłatna wersja aplikacji nie będzie okrojoną edycją – znajdą się w niej m.in.:

Praca na warstwach , umożliwiająca łatwą edycję poszczególnych elementów zdjęcia,

, umożliwiająca łatwą edycję poszczególnych elementów zdjęcia, Maskowanie , pozwalające na selektywne modyfikowanie obrazu,

, pozwalające na selektywne modyfikowanie obrazu, Dodawanie tekstu, co ułatwia tworzenie grafik do mediów społecznościowych, podcastów czy filmów.

Subramaniam zaznaczyła, że Adobe przeprowadziło szeroko zakrojone testy wśród młodych twórców, którzy większość swoich projektów realizują na telefonach. Nowa aplikacja ma być odpowiedzią na ich potrzeby i zachęcić do korzystania z Photoshopa także tych użytkowników, którzy dotychczas nie chcieli inwestować w płatną wersję.

Czy darmowy Photoshop wpłynie na popularność aplikacji?

Adobe wciąż czerpie znaczące zyski z płatnego oprogramowania dla profesjonalistów, jednak nowe prognozy finansowe firmy na 2025 rok nie spełniły oczekiwań inwestorów. Udostępnienie darmowej wersji Photoshopa na smartfony to strategia, która ma przyciągnąć kolejne pokolenie użytkowników.

Czy bezpłatna wersja Photoshopa stanie się równie popularna co jej pełnopłatna edycja? Czas pokaże, czy nowa strategia Adobe rzeczywiście zwiększy zasięg aplikacji i przyciągnie nowych użytkowników.

