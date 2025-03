Starbucks zwalnia pracowników. Ponad tysiąc osób pożegna się z firmą

Prezes firmy, Brian Niccol, podkreśla, że zmiany mają na celu uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie efektywności zarządzania. Zwolnienia nie obejmą jednak pracowników zatrudnionych w kawiarniach.

Restrukturyzacja Starbucks. Mniejsze zespoły, mniej biurokracji

Według oficjalnej informacji przekazanej przez CEO firmy, Starbucks dąży do stworzenia bardziej elastycznych struktur wewnętrznych.

„Uproszczamy organizację, eliminujemy zbędne szczeble zarządzania i koncentrujemy się na mniejszych, bardziej dynamicznych zespołach” – napisał Brian Niccol w wiadomości do pracowników.

Redukcja obejmie około 7 proc. globalnej kadry Starbucks, jednak zwolnienia dotkną głównie stanowisk administracyjnych i menedżerskich. Obsługa kawiarni pozostaje nietknięta tą falą zmian.

Nowy prezes wprowadza zmiany w Starbucks. Mniej biurokracji i nowe menu

Brian Niccol, który objął stanowisko CEO we wrześniu ubiegłego roku po przejściu z Chipotle, realizuje szeroko zakrojoną strategię restrukturyzacyjną pod nazwą „Powrót do Starbucks”. Jej kluczowe elementy to:

Optymalizacja menu – uproszczenie oferty, aby usprawnić proces zamówień.

Skrócenie czasu oczekiwania – zmiany w obsłudze klientów, by serwis był szybszy i bardziej wydajny.

Mimo wdrażanych reform, firma odnotowała spadek sprzedaży o 4 proc. w pierwszym kwartale roku, choć wynik ten okazał się mniej drastyczny od wcześniejszych prognoz.

Kontrowersyjny CEO. Dlaczego?

Brian Niccol budzi spore emocje wśród opinii publicznej i pracowników. Krytycy zwracają uwagę na jego bardzo wysokie wynagrodzenie oraz częste podróże prywatnym odrzutowcem między swoim domem, który mieści się w stanie Kalifornia, a siedzibą Starbucks w Seattle (stan Waszyngton).