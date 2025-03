Docenianie pracowników to klucz do sukcesu firmy. Jak robić to dobrze?

7 marca obchodzimy Dzień Doceniania Pracownika. Choć nie jest to powszechnie znane święto, jego popularność z roku na rok rośnie. To świetna okazja do wyrażenia pracownikom wdzięczności za ich zaangażowanie i wkład w rozwój organizacji, ale także moment refleksji nad tym, jak należy to robić właściwie.

– Obchodzone w pierwszy piątek marca święto ma przypominać, że pracownik to de facto filar organizacji. Coraz więcej firm dodaje je do kalendarza – zauważa w rozmowie z „Wprost” radca prawny Agata Majewska z Kancelarii Kopeć Zaborowski.

Ekspertka zauważa, że to dobry moment na zadanie trzech fundamentalnych pytań w tym kontekście.

– Kluczowe pytanie, jakie należy dziś zadać, to czy nasza organizacja faktycznie docenia zaangażowanie pracowników? Podstawową formą jest odpowiednie wynagrodzenie za pracę – adekwatne do poziomowi zaangażowania i kompetencji danej osoby. System wynagradzania i premiowania w firmie powinien uwzględniać te aspekty, zwłaszcza w kontekście nadchodzących przepisów Dyrektywy o równości wynagrodzeń – zauważa mec. Agata Majewska.

Docenianie pracowników nie tylko od święta

Prawniczka podkreśla, że pracowników należy doceniać nie tylko od święta.

– Czy i jak organizacja powinna doceniać pracowników? To drugie ważne pytanie, jakie należy zadać w tym aspekcie. Musimy to robić nie tylko od święta, ale także każdego dnia. Nie jest to jedynie miły gest ze strony pracodawcy, lecz również jego obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy. Określają one zasady wynagradzania (w tym niematerialnego), poszanowania godności pracownika oraz oceny jego pracy w oparciu o sprawiedliwe i obiektywne kryteria. Co ważne, uznanie może mieć także niematerialny charakter. Ogromną, a wciąż niedocenianą rolę, odgrywa pozytywny feedback, który pokazuje, że dostrzegamy zaangażowanie i dobrą pracę naszego pracownika – wyjaśnia radca prawny Agata Majewska.

Czytaj też:

Polscy przedsiębiorcy na celowniku. Ekspertka wskazuje kluczowe problemy

Ekspertka: „Pracownik, który czuje się realnie doceniony, jest efektywny i zaangażowany”

Mecenas Agata Majewska wskazuje na korzyści, jakie może przynieść polityka doceniania.

– Trzecie z fundamentalnych pytań brzmi: jakie korzyści docenienie pracownika może przynieść organizacji? Coraz większa jest świadomość tego, że pracownik, który czuje się realnie doceniony, jest bardziej efektywny i zaangażowany – nie tylko w swoją pracę, ale i w życie firmy. To przekłada się na realne zyski przedsiębiorstwa, jej pozycję na rynku, wizerunek pracodawcy, a także wpływa na zmniejszoną rotację w zespole – podsumowuje prawniczka.

Czytaj też:

Ciąża a umowa o pracę. Jakie prawa przysługują przyszłym mamom?Czytaj też:

Zusowskie absurdy składkowe. Ekspert: Potrzeba pilna reforma