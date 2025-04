Kto kupi TVN? Najbogatszy Polak złożył najwyższą ofertę

Michał Sołowow złożył najwyższą ofertę kupna TVN – poinformowała w poniedziałek „Gazeta Wyborcza” („GW”).

Rzecznik najbogatszego Polska, miał w rozmowie z Bloombergiem, wyraźnie potwierdził chęć zakupu stacji. „Złożyliśmy niewiążącą ofertę, uznając, że jest to rodzaj transakcji, na którą powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie” – stwierdził, cytowany przez „GW”.

Kim jest Michał Sołowow?

Michał Sołowow to najbogatszy Polak, z majątkiem szacowanym przez „Forbesa” na ponad 28 mld zł. Jego działalność obejmuje m.in. sektor chemiczny, biotechnologię, nowoczesne technologie, energetykę, a także produkcję podłóg drewnianych, płytek ceramicznych i ceramiki sanitarnej. Grupa przemysłowa należąca do Sołowowa to m.in. największy producent polistyrenu spienialnego (EPS) w Europie, drugi co do wielkości producent płytek ceramicznych na kontynencie i największy na świecie producent desek podłogowych.

TVN i nie tylko – co jest do kupienia?

Według doniesień „GW”, właściciel TVN – koncern Warner Bros. Discovery – planuje sprzedaż aktywów w trzech pakietach:

TVN – czyli wszystkie kanały sygnowane tym logo, w tym m.in. TVN24,

kanały tematyczne – takie jak TLC, Discovery Channel, HGTV i inne stacje działające na licencji Warner Bros. Discovery,

udziały w Canal+ Polska – sprzedawane za pośrednictwem spółki TVN Media, w której Warner Bros. Discovery posiada 32 proc. akcji.

„Z nieoficjalnych informacji wynika, że Sołowow zainteresowany jest pakietem jeden i dwa. Wirtualna Polska jest zainteresowana samym TVN, czyli tylko pakietem pierwszym (reszta jest dla nich nieopłacalna)” – pisze „GW”.

Kto kupi TVN?

W wyścigu o przejęcie TVN – jak przypomina „GW” – biorą udział Michał Sołowow, konsorcjum około 30 polskich inwestorów skupionych wokół Wirtualnej Polski oraz, od niedawna, Ringier Axel Springer Polska (RASP). Ten ostatni, właściciel m.in. „Onetu”, „Faktu” i „Newsweeka”, występuje w partnerstwie z funduszem private equity CVC Capital Partners, głównym akcjonariuszem sieci Żabka.

