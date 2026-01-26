Marka PGNiG znika z rynku. Pojawi się nowa nazwa
Orlen
Orlen Źródło: Jowita Flankowska
Zmiana nie pociągnie za sobą zmiany obowiązujących umów, numerów rachunków bankowych, sposobów płatności, faktur wystawionych przed zmianą nazwy, czy kanałów kontaktów. Lokalizacje biur obsługi klienta także pozostaną te same. To co się zmieni?

PGNiG to skrót od nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”. To historycznie największy polski koncern gazowy, będący liderem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego dla 7 mln klientów. Obecnie PGNiG jest już częścią koncernu Orlen. Markę PGNiG zastąpi Orlen, a „PGNiG Obrót Detaliczny” zmieni się w myOrlen.

To kolejny etap integracji w ramach multienergetycznego koncernu. Zmiana nazwy będzie widoczna dla odbiorców od 27 stycznia 2026 roku. Ma przynieść klientom zintegrowane usługi oraz nowe korzyści w ramach rozbudowywanego systemu lojalnościowego.

Platforma cyfrowa Orlen Vitay dla klientów PGNiG

– Ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych oraz rozwój platformy Orlen Vitay w kierunku „super-aplikacji”, zgodnie ze strategią – tłumaczy biuro prasowe Orlenu. Nowa formuła ma umożliwić „efektywne zarządzanie usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnymi rozwiązaniami dla domu i biznesu”. Koncern pod wspólną marką będzie oferować klientom detalicznym usługi energetyczne na platformie cyfrowej Orlen Vitay.

Najważniejszą informacją dla milionów gospodarstw domowych i firm korzystających z usług gazowych jest fakt, że rebranding nie wymaga od nich żadnej aktywności ani podpisywania nowych dokumentów. Proces przebiega automatycznie, a dotychczasowe warunki współpracy pozostają takie same, ale od 27 stycznia głównym kanałem informacyjnym staje się nowa strona internetowa: myorlen.pl.

Bonusy powitalne dla nowych klientów Orlen Vitay

Orlen chce rozwinąć platformę Vitay w kierunku tzw. super-aplikacji. Ma się ona stać centrum zarządzania domowymi finansami i energią, łącząc w jednym miejscu eBOK Energa Obrót, Orlen Pay (płatności przy dystrybutorze) oraz Orlen Charge (ładowanie aut elektrycznych).

Od połowy stycznia w programie lojalnościowym przyznawane są punkty Vitay za konkretne aktywności wspierające ekologię i cyfryzację. Na premię mogą liczyć osoby, które zdecydują się na wybór e-faktury, założą konto w eBOK lub zakupią urządzenia gazowe. Dodatkowo w aplikacji na użytkowników czekać będą specjalne bonusy powitalne związane z rebrandingiem.

Okazuje się, że aż 83 proc. Polaków darzy markę Orlen sympatią, a konsumenci coraz częściej kojarzą ją z kompleksowymi usługami energetycznymi, a nie tylko ze sprzedażą paliw – wynika z najnowszych badań IBRiS.

