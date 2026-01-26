Marka PGNiG znika z rynku. Pojawi się nowa nazwa

PGNiG to skrót od nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”. To historycznie największy polski koncern gazowy, będący liderem w produkcji, dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego dla 7 mln klientów. Obecnie PGNiG jest już częścią koncernu Orlen. Markę PGNiG zastąpi Orlen, a „PGNiG Obrót Detaliczny” zmieni się w myOrlen.

To kolejny etap integracji w ramach multienergetycznego koncernu. Zmiana nazwy będzie widoczna dla odbiorców od 27 stycznia 2026 roku. Ma przynieść klientom zintegrowane usługi oraz nowe korzyści w ramach rozbudowywanego systemu lojalnościowego.

Platforma cyfrowa Orlen Vitay dla klientów PGNiG

– Ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych oraz rozwój platformy Orlen Vitay w kierunku „super-aplikacji”, zgodnie ze strategią – tłumaczy biuro prasowe Orlenu. Nowa formuła ma umożliwić „efektywne zarządzanie usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnymi rozwiązaniami dla domu i biznesu”. Koncern pod wspólną marką będzie oferować klientom detalicznym usługi energetyczne na platformie cyfrowej Orlen Vitay.

Najważniejszą informacją dla milionów gospodarstw domowych i firm korzystających z usług gazowych jest fakt, że rebranding nie wymaga od nich żadnej aktywności ani podpisywania nowych dokumentów. Proces przebiega automatycznie, a dotychczasowe warunki współpracy pozostają takie same, ale od 27 stycznia głównym kanałem informacyjnym staje się nowa strona internetowa: myorlen.pl.

Bonusy powitalne dla nowych klientów Orlen Vitay

Orlen chce rozwinąć platformę Vitay w kierunku tzw. super-aplikacji. Ma się ona stać centrum zarządzania domowymi finansami i energią, łącząc w jednym miejscu eBOK Energa Obrót, Orlen Pay (płatności przy dystrybutorze) oraz Orlen Charge (ładowanie aut elektrycznych).

Od połowy stycznia w programie lojalnościowym przyznawane są punkty Vitay za konkretne aktywności wspierające ekologię i cyfryzację. Na premię mogą liczyć osoby, które zdecydują się na wybór e-faktury, założą konto w eBOK lub zakupią urządzenia gazowe. Dodatkowo w aplikacji na użytkowników czekać będą specjalne bonusy powitalne związane z rebrandingiem.

Okazuje się, że aż 83 proc. Polaków darzy markę Orlen sympatią, a konsumenci coraz częściej kojarzą ją z kompleksowymi usługami energetycznymi, a nie tylko ze sprzedażą paliw – wynika z najnowszych badań IBRiS.

