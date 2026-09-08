Tylu Ukraińców pracuje w Polsce. GUS odsłonił karty

Z najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że końcu marca br. w Polsce pracowało 1152,7 tys. cudzoziemców. To o 8 proc. (o 85,7 tys.) więcej niż w marcu 2025 roku, a zarazem o 1,8 proc. (20,2 tys.) więcej niż miesiąc wcześniej.

Z przekazanych danych wynika, że większość pracujących obcokrajowców w naszym kraju stanowili mężczyźni – 59,9 proc., czyli tyle samo co przed rokiem i pod koniec lutego br. W relacji do marca 2025 roku liczba kobiet zwiększyła się o 7,8 proc., a liczba mężczyzn o 8,2 proc. W porównaniu z końcówką lutego liczba kobiet zwiększyła się o 1,6 proc., a liczba mężczyzn o 1,9 proc.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Przybywa Ukraińców

Obcokrajowcy wykonujący pracę w naszym kraju pochodzili z ponad 150 państw. Nie zaskakuje fakt, że najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, których pod koniec marca było 783,9 tys. To o 9,6 proc. (68,9 tys.) więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,9 proc. (14,6 tys.) osób więcej niż w lutym tego roku.

Według stanu na koniec marca obywatele Ukrainy stanowili 68 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się względem marca 2025 roku o 1 pkt. proc. i o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z końcówką lutego br.

Kolejni pod względem liczebności byli: Białorusini, Hindusi, Gruzini, Kolumbijczycy, a także Filipińczycy.

GUS podał również, że pod koniec marca br. 38 proc. cudzoziemców (437,7 tys. osób) wykonujących pracę w naszym kraju realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku nastąpił pod tym względem wzrost o 8 proc.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna wynika, że pod koniec lipca br. w Polsce bez pracy pozostawało 18 tys. osób z obywatelstwem innym niż polskie. Dla porównania, na koniec pierwszego kwartału tego roku liczba bezrobotnych w tej grupie pracowników przekraczała jeszcze 19 tys. Przed rokiem było to ok. 15 tys.

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