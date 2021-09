Aniela Hejnowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu: Chcemy wnieść swoje doświadczenie

– Warsaw Health Innovation Hub to wyjątkowy projekt i jedyna tego typu inicjatywa w Europie centralnej, która stawia na poprawę zdrowia pacjenta i zwiększenia przepustowości systemu ochrony zdrowia. Są to inicjatywy, które są bardzo spójne z naszymi celami firmowymi i w związku z tym nie mogło nas w tej inicjatywie zabraknąć – podkreślała Aniela Hejnowska.

– Do projektu chcemy przede wszystkim wnieść swoją ekspertyzę i globalne doświadczenie w obszarze syntezy i analizy danych i też wdrożenia innowacyjnych technologii, w obszarze zdrowia publicznego. Wiele takich projektów już zrealizowaliśmy w innych krajach i mamy nadzieję, że skorzystamy z tych doświadczeń, szybciej i taniej wdrażając podobne pomysły i projekty w Polsce – dodawała.

Pytana o obszary działania, dyrektor generalna IQVIA zaskoczyła odpowiedzią. – Ze względu na naszą kompetencję, która idzie w poprzek przez wszystkie inicjatywy, wszystkie priorytety Warsaw Health Innovation Hub są dla nas istotne. Wszystkie wymagają analizy, syntezy, podejścia projektowego i od strony zaplanowania, potem ewaluacji tak naprawdę efektywności tego projektu. Natomiast najbardziej bliska naszemu jakby core-owemu resource'owi jest oczywiście ta inicjatywa wykorzystania danych medycznych i tych dowodów z życia rzeczywistego właśnie w kreowaniu systemu zdrowia opartego o wartości – mówiła.

Aniela Hejnowska została też poproszona o ocenę partnerstwa publiczno-prytwatnego i idących za nim korzyści. – Myślę, że przede wszystkim dialog. To, że mamy na bieżąco możliwość sprawdzania tego, co my myślimy, co wychodzi z naszych danych, jest też tym, co myślą pacjenci, co myśli strona legislacyjna. I wspólne wymyślanie działań, które sprawią, że nie będziemy mieli blokad, które normalnie się pojawiają, jak działa tylko jedna strona sama, albo w takim partnerstwie bardziej „one on one”, a nie w koalicji, którą teraz tutaj tworzymy w ramach Warsaw Health Innovation Hub – wyjaśniała.