Cezary Urban z BASF: Przy produkcji żywności ważne jest zintegrowane podejście

Na początku rozmowy Cezary Urban pokrótce przypomniał o trzech filarach unijnej strategii „Od pola do stołu”: społeczeństwie, środowisku i rolnikach. – One się przekładają na określone cele, redukcję zużycia środków ochrony roślin, CO2, areału upraw ekologicznych. Czy jest to potrzebne? Sens ma każda strategia, która pociągnie za sobą rozwój technologii, a zarazem da nam dostęp do lepszej, zdrowszej żywności i da szansę rolnictwu na rozwój – mówił.

Rozmówca Wprost zaznaczał jednak, że trzeba unikać ekstremum, na przykład natychmiastowej rezygnacji z używania chemicznych środków w rolnictwie. – To jest tak jakbyśmy powiedzieli, ze od jutra nie stosujemy żadnych lekarstw i zobaczymy, jak będzie wyglądała zdrowotność naszego społeczeństwa. Przy produkcji żywności ważne jest zintegrowane podejście: zastosowanie zarówno środków biologicznych, które mamy w swojej ofercie, środków chemicznych oraz potencjału plonotwórczego, który drzemie cały czas w nasiennictwie – podkreślał.

Całej rozmowy posłuchać możecie w materiale wideo na początku tekstu.

