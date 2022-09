Leki: jak to wszystko działa? Były wiceminister zdrowia zdradza tajniki, jak lek trafia do pacjenta

To książka dla lekarzy, farmaceutów, socjologów, ekonomistów, menedżerów, biologów, chemików, informatyków i wszystkich zadających sobie pytanie: Leki – jak to działa? – mówił prof. Marcin Czech podczas wieczorku autorskiego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Były wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za refundację leków, napisał książkę o długiej drodze: jaki leki trafiają do pacjenta i o systemie zarządzania lekami.