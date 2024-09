Specjalny raport i list intencyjny na Forum w Krynicy. „Europa musi być niezależna”

Inicjatywa ta ma na celu analizę i identyfikację kluczowych wyzwań oraz rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie stabilności i odporności łańcucha dostaw w sektorze obronnym, co jest istotne z punktu widzenia strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego Polski.

"To jest bardzo ważny moment. Podpisujemy z Instytutem Studiów Wschodnich list intencyjny o współpracy. Europa musi być niezależna, nie może tracić swoich możliwości produkcyjnych. Ten raport będzie służyć Rzeczypospolitej. Silne sojusze nie wystarczą jeśli my nie będziemy silni. Musimy dbać o niezależność naszych łańcuchów dostaw. Raport pokaże niedociągnięcia oraz co już aktualnie dobrze funkcjonuje” – mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.



Podpisany dokument stanowi początek intensywnych prac, które mają na celu opracowanie konkretnych rekomendacji i rozwiązań wspierających rozwój polskiego przemysłu obronnego oraz jego zdolności do reagowania na współczesne wyzwania związane z napiętą sytuacją geopolityczną oraz globalnym łańcuchem dostaw.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są Forum Ekonomiczne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Politechnika Krakowska oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Kosiniaka-Kamysza.

W trakcie briefingu wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękował Polakom za poparcie dla zwiększania wydatków na bezpieczeństwo i armię. Zapowiedział ponadto swoje spotkanie z ministrem obrony narodowej Łotwy.

W trakcie konferencji wicepremier skomentował również dyskusje wokół kredytu 0%. Zaznaczył, że popiera Ministerstwo Technologii, które wyznaczyło trzy priorytety w kwestii mieszkalnictwa: budownictwo społeczne, współdzielcze i własnościowe.



W środę, czyli drugiego dnia Forum, Wprost i NewsMed zorganizowały debatę „Efekt domina: serce-nerki-metabolizm (CRM). Jak poprawić opiekę nad pacjentem i spowolnić progresję współwystępujących chorób?” oraz „Debatę Oksfordzką”. Jej teza to: „Żeby dogonić Europę Zachodnią pod względem długości życia, musimy więcej pieniędzy przeznaczyć na profilaktykę, niż na leczenie”. Formuła debaty zakłada podzielenie uczestników na przeciwników i obrońców tezy.

Człowiek Roku 2024 Forum Ekonomicznego

Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prof. Henryk Skarżyński to osoby nagrodzone podczas pierwszej Uroczystej Gali XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, która odbyła się 3 września. Nagrodę Firmy Roku otrzymała zaś firma Budimex.

XXXIII Forum Ekonomiczne w Karpaczu trwa od 3 do 5 września 2024. Składa się na nie kilkaset paneli. Bierze w nim udział ponad 6 tys. Osób. Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

