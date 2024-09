Firmy z francuskim kapitałem. „To bardzo ważny partner dla polskiej gospodarki”

Firmy z francuskim kapitałem, które od 30 lat są na polskim rynku obecne, mają duży wpływ na gospodarkę kraju. Pod względem inwestycji są na drugim miejscu wszystkich przedsiębiorstw. – Mają polski NIP, płacą podatki reinwestują 50 proc. przychodów i myślę, że gdybyśmy dzisiaj porozmawiali z tymi firmami, to one czują się firmami polskimi – powiedziała w wywiadzie dla Wprost.pl Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektor Generalna Polsko Francuskiej Izby Gospodarczej.

Francuskie firmy na polskim rynku

Polska jest dla francuskich spółek technologicznych doskonałym miejscem do lokowania innowacyjnych inwestycji technologicznych.

– Polska jest przez Francję widziana jako kraj, w którym można produkty innowacyjne testować. Widzimy też, że koszty pracy są coraz wyższe, więc proste inwestycje kierowane są raczej do Rumunii czy do Czech, a Polska staje się krajem, w którym lokowane są inwestycje złożone, bo mamy świetny kapitał, dobrze wykształcone kadry i międzynarodowe zespoły – powiedziała Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Podbój francuskiego rynku

Francuski rynek może być także bardzo atrakcyjny dla polskich podmiotów gospodarczych. Jest na nim 60 mln potencjalnych konsumentów z zasobnym portfelem. W ciągu ostatnich pięciu lat obroty firm, które zdecydowały się na ekspansję w tym kierunku wzrosły o 85 proc.

– To jest potężny rynek z dużym zasobem finansowym. Jest to rynek dojrzały, więc do wejścia na niego trzeba się dobrze przygotować, może poprzez przejęcie istniejącym na francuskim rynku firm – powiedziała Joanna Jaroch-Pszeniczna.