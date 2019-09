Onet: Polska spełniła wymagania dotyczące ruchu bezwizowego do USA

Onet.pl informuje, że odsetek odmów podań o wizy do USA spadł do 2,8 proc. Tym samym Polska spełniła warunki programu Visa Waiver. Jeśli dane zostaną oficjalnie potwierdzone, to Polska może otrzymać zaproszenie do programu bezwizowego już 30 września. Jak komentują eksperci, nie ma raczej możliwości, aby we wrześniu liczba odmów wzrosła tak drastycznie, że poziom 3 proc. zostanie przekroczony.

Polska znajduje się obecnie w wąskiej grupie, do której należy tylko pięć państwa Unii Europejskiej. O wizy, poza Polakami ubiegać się muszą jeszcze Bułgarzy, Rumuni, Cypryjczycy i Chorwaci. Obywatele 38 krajów świata, które włączone są w program Visa Waiver, mogą podróżować do USA na 90 dni bez konieczności posiadania wizy.

Spotkanie prezydentów

Dziś o 20.25 w hotelu Intercontinental w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Ma ono potrwać około 35 minut. Możliwe, że temat ruchu bezwizowego będzie jednym z tematów rozmów.

W zeszłym tygodniu prezes PLL LOT ogłosił, że polski przewoźnik planuje otworzenie nowego, bezpośredniego połączenia lotniczego do USA. Decyzja o jego uruchomieniu determinowana jest zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli Polski.

Czytaj także:

Dziś spotkanie Trump-Duda w Nowym Jorku. Potrwa „maksymalnie 35 minut”