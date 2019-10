Piotr Guział pożegnał się z polityką. Z powodzeniem wrócił do biznesu

Przypomnijmy, że Piotr Guział w 2018 roku kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy, jednak zrezygnował po tym, jak kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki obiecał mu wiceprezydenturę, jeżeli on sam wygra wybory. Pod koniec października 2018 roku za pośrednictwem Facebooka Guział informował, że żegna się z czynną polityką i chce wrócić do biznesu. Tam, gdzie koniec, tam i nowy początek. Choć w moim przypadku ten nowy początek nastąpił w 2015 r., gdy postawiłem na biznes, a nie politykę. Sprawia mi to frajdę i daje wymierną satysfakcję – pisał wówczas.

Jak się okazuje, były burmistrz Ursynowa faktycznie wrócił do biznesu. Piotr Guział został dyrektorem zarządzającym w niemieckiej spółce Unipetrol Deutschland GmbH, należącej do grupy PKN Orlen. Jest to firma, która zajmuje się dystrybucją wyrobów paliwowych, petrochemicznych i rolniczych produkcji czeskiej spółki oraz polskiego Orlenu na terenie Niemiec.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Piotr Guział nie potwierdził wprost, że pracuje w spółce, jednak nawiązał do swojej znajomości języka niemieckiego. – Jestem synem dyplomaty, który siedział w Berlinie i w Kolonii. W Kolonii chodziłem na studia ekonomiczne, dokończyłem je w Warszawie na SGH – powiedział.

