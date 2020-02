Rynek sztuki w Polsce: Padają kolejne rekordy, ale do świata ciągle nam daleko

W okresie ostatnich zaledwie trzech lat rynek aukcyjny w Polsce urósł o blisko 80 proc. 2019 był rokiem wyjątkowych rekordów na rodzimym rynku sztuki. Po raz pierwszy obroty na rynku aukcyjnym wyniosły 295 mln złotych. Zorganizowano również rekordową liczbę aukcji –337. To ponad 30 więcej niż rok temu. Sprzedano na nich 16 842 obiektów, 1931 więcej niż w roku 2018. Odbyło się również 49 aukcji ze sprzedażą prac powyżej miliona złotych. 51,5 proc. obrotu aukcyjnego na polskim rynku sztuki wygenerował Dom Aukcyjny DESA Unicum, 18,5 proc. Polswiss Art, Agra-Art – nieco ponad 8 proc.





Mimo że w Polsce jest ponad 46 firm jest zajmujących się tym biznesem to rolę hegemona osiągnęła DESA Unicum. W tym roku wygenerowała przychody na poziomie ponad połowy całości polskiego rynku. Jeszcze trzy lata temu był to wynik całego rynku. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii polski dom aukcyjny znalazł się w TOP TEN największych domów aukcyjnych Europy. według raportu badającej rynek nowojorskiej firmy Artnet. Jeszcze rok temu DESA Unicum figurowała w zestawieniu na 11 pozycji. Wyprzedziła wiele znanych domów ze Szwajcarii, Niemiec czy Skandynawii m.in. Koller Auktionen AG, Kunsthaus Lempertz czy Bukowskis Stockholm.

Na co mecenasi wydają największe pieniądze? Od lat gros przychodów stanowią obrazy. W tym roku było to aż 80 proc. całości. Na drugim miejscu znajdują się rzeźby. Co dziesiąta złotówka wydana na aukcjach przeznaczona była właśnie na rzeźby. Zaledwie 3,2 proc. obrotów wygenerowały rysunek i grafika, a 2,5 proc. rzemiosło artystyczne.

W tym roku padły również kolejne rekordy.



Tylko podczas jednej aukcji „Rzeźba i Formy Przestrzenne” ustanowiliśmy dwie najwyższe sprzedaże, jedna po drugiej. „Tancerka z palcem na brodzie” Antonio Canovy została sprzedana za 5,7 mln zł, a w niedługim odstępie czasu Instalację Magdaleny Abakanowicz „Caminando” wylicytowano za ponad 8 mln zł.

Najlepiej sprzedaje się w Polsce sztuka współczesna. To niemal połowa przychodów całego rynku.

Rynek sztuki w Polsce jest jednym z najważniejszych segmentów inwestycji alternatywnych i rozwija się lepiej niż rynek dóbr luksusowych w ogóle. Należy też do najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Chociaż w liczbach bezwzględnych nie wygląda to już tak różowo.

W 2018 roku globalny rynek sztuki miał wartość 67,4 mld USD!

Co ciekawe, świat już dawno postawił na e-commerce i sprzedaż online. Największe domy aukcyjne nie wyobrażają ju ż sobie funkcjonowania bez internetowego handlu. Powstali nawet wyspecjalizowani pośrednicy internetowi, działający wyłącznie na tym rynku. W 2018 roku sprzedaż online aukcji osiągnęła przychód na poziomie 6 mld USD i była o 11 proc. wyższa, niż w 2017 roku.

Polska jest więc dla światowych graczy niezwykle prowincjonalnym rynkiem.