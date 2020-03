Dominika Kulczyk przeznacza 20 mln zł na walkę z koronawirusem. Sumę rozdysponuje jedna fundacja

„Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagności i cały personel szpitalny to bohaterowie naszych czasów. Ich walka z koronawirusem wymaga wyjątkowych środków i skutecznych narzędzi. Dlatego zdecydowała się przekazać Fundacji Lekarze Lekarzom 20 mln zł na zakup diagnostycznego i ochronnego sprzętu medycznego” – oświadczyła Dominika Kulczyk na swoim koncie na Instagramie.

Jak tłumaczyła dalej, fundusze te posłużą do pozyskania „urządzeń do diagnostyki genetycznej real time PCR umożliwiających wykrycie zakażenia koronawirusem, masek z filtrem N95, kombinezonów ochronnych spełniających kryteria wirusologiczne oraz środków antyseptycznych”. Kulczyk podkreślała, że to „realne, najpotrzebniejsze wsparcie dla osób na pierwszej linii walki z epidemią”.

Lekarze Lekarzom to fundacja stworzona przez Naczelną Radę Lekarską. Portal dziendobry.tvn.pl przytoczył komentarz, którego prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej udzielił w reakcji na gest najbogatszej Polki. – Samorząd lekarski z uznaniem przyjmuje ten gest, jako wyraz solidarności w walce z globalnym zagrożeniem jakie stanowi epidemia koronawirusa. Da on realne wsparcie lekarzom stojącym na pierwszej linii frontu tej walki i umożliwi skuteczne niesienie pomocy bowiem obecnie nie tylko heroizm lekarzy, ale także zaopatrzenie w odpowiednie środki daje szansę na skuteczną walkę z epidemią. To piękny i bardzo potrzebny gest, za który w imieniu naszych pacjentów bardzo dziękujemy – mówił Matyja.

