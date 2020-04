Nawet Disney przestaje płacić swoim pracownikom

Disney to największa na świecie firma z branży rozrywkowej. Prowadzi parki rozrywki i hotele w USA, Europie i Azji. Według Financial Times zaprzestanie płacenia prawie połowie swoich pracowników, co pozwoli zaoszczędzić nawet 500 mln dolarów miesięcznie.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2019 roku Disney zarobił 1,4 mld dolarów na swoich parkach, imprezach i produktach. Teraz firma oświadczyła, że zapewni pełne świadczenia zdrowotne pracownikom przebywającym na bezpłatnym urlopie. Wezwała też swoich amerykańskich pracowników do ubiegania się o świadczenia rządowe z pakietu stymulacyjnego w wysokości 2 miliardów dolarów.

Przez ostatni miesiąc liczba Amerykanów, którzy wypełnili wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, wyniosła 22 miliony. Niedawno na ulice w różnych miastach wyszli protestujący, domagając się ponownego otwarcia gospodarki.

Najbardziej dotkniętymi branżami są sektory turystyczny i rozrywkowy. Linie lotnicze walczą o przetrwanie, a wiele firm prosi rząd o pomoc finansową.

Tymczasem witryna streamingowa Disneya – Disney Plus – notuje gigantyczny wzrost. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy od uruchomienia zdobyła ponad 50 milionów subskrybentów.

Prezes Disneya Bob Iger zrezygnuje z całej pensji na czas pandemii, a dyrektor wykonawczy Bob Chapek obniżył swoje wynagrodzenie o 50 proc. Iger jest jednym z najlepiej zarabiających menedżerów w branży rozrywkowej, w zeszłym roku zarobił 47,5 miliona dolarów.

