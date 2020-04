Zyski naftowego giganta spadły o dwie trzecie. Co to oznacza dla klientów?

Zysk BP w pierwszym kwartale spadł o dwie trzecie po tym, jak globalna pandemia koronawirusa uderzyła w popyt na ropę. Gigant naftowy ostrzegł, że w bliskiej perspektywie czeka go „wyjątkowy poziom niepewności”, po gwałtownym zmniejszeniu zapotrzebowania na jego produkty.

Blokady na całym świecie utrzymują ludzi w domach, ograniczając popyt na ropę. Po raz pierwszy w historii w ubiegłym tygodniu ceny ropy w USA spadły do wartości ujemnych, zanim ponownie wzrosły powyżej zera.

Koncern BP oświadczył, że bazowy zysk (dochód netto), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 800 mln dolarów – w porównaniu z 2,4 mld dolarów rok wcześniej.

Nowy szef firmy Bernard Looney powiedział: – Nasza branża została dotknięta wstrząsami podaży i popytu na skalę nigdy wcześniej nie widzianą, ale nie jest to żadna wymówka, aby się cofać. Koncentrujemy nasze wysiłki na ochronie naszych ludzi, wspieraniu naszych społeczności i wzmacnianiu finansów. Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować dążenie do celów, w tym zrealizować naszą ambicję zerowej emisji do 2050 roku.

Ceny ropy naftowej są bardzo niskie. Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie około 19 dolarów, w porównaniu z około 70 dolarów na początku stycznia.

