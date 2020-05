Takiego oblężenia fryzjerzy dotąd nie przeżyli

Rząd zapowiedział trzeci etap odmrożenia gospodarki i uruchomienie salonów fryzjerskich od 18 maja. Ruszyły więc zapisy. Okazuje się, że naprawdę mieliśmy problemy z fryzurami oraz zabiegami kosmetycznymi, bo rzuciliśmy się na zapisy jak nigdy dotąd.

Wskazują na to dane z aplikacji służących do umawiania się w salonach. 300 rezerwacji na minutę dokonywano w Booksy. Z kolei Moment.pl – polska platforma do umawiania wizyt – zanotował… pół miliona umówionych spotkań u fryzjerów i kosmetyczek. Booksy wyprzedziło w rankingu popularności Tindera, a serwery firmy – jak poinformował twórca Stefan Batory – padły na 15 minut po rozpoczęciu umawiania.

Zadzwoniliśmy do jednego z salonów w Łodzi, prowadzonego. – Co prawda przez ostatnie tygodnie pracowałem dorywczo jeżdżąc do klientek, to jednak było to wyłącznie ratowanie budżetu. Teraz zaczęły dzwonić chyba wszystkie panie naraz – mówi Sławek. – Powoływały się na to, że są stałymi klientkami, nie dopuszczały takiej opcji, że najbliższe terminy mam wolne w czerwcu. Odsyłanie do kolegów, którzy też są zapracowani, traktowały jak potwarz – śmieje się fryzjer.

Niektóre salony i mistrzowie nożyczek już dziś są zarezerowani do lipca 2020 roku!

Jakie będą nowe zasady bezpieczeństwa u fryzjerów?

Będzie ich bardzo dużo, przedstawiamy je w formie pytań i odpowiedzi na najbardziej palące kwestie.

Czy do fryzjera będzie można wejść „z ulicy”?

Nie. Żeby skorzystać z usługi trzeba będzie się umówić przez internet lub telefon.

Czy będzie można umówić się na wizytę u fryzjera osobiście?

Nie.

Czy poczekalnie u fryzjerów będą funkcjonować?

Nie, tymczasowo zostaną zlikwidowane.

Czy będzie trzeba umówić się do fryzjera na konkretną godzinę?

Tak. Wizyta będzie miała swoje ramy czasowe „od-do”, by w salonie przebywały wyłącznie osoby obsługiwane przez personel.

Czy w salonie fryzjerskim będzie mogła przebywać dowolna liczba osób?

Nie. Liczba osób będzie ograniczona i uzależniona od wielkości salonu.

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować fryzjerzy wobec siebie?

Będą zachowywać odległość między stanowiskami, chodzić wyłącznie w maseczkach, dezynfekować ręce i stanowiska. W razie niemożności zachowania odległości będą ustawiać przepierzenia. Będą nosić odzież ochronną i przyłbice.

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować fryzjerzy wobec klientów?

Przed przyjęciem fryzjerzy będą przeprowadzać krótką ankietę i mierzyć klientowi temperaturę. Klienci będą używać maseczki i rękawiczek lub co najmniej zdezynfekować ręce. Zakazane będzie używanie telefonów komórkowych. W salonach nie będzie testerów, a wszystkie tekstylia będą albo jednorazowe albo też dezynfekowane po każdym kliencie. W salonach nie będzie możliwości serwowania kawy czy herbaty. Fryzjerzy i kosmetyczki mają pilnować, by klienci zachowali przynajmniej 1,5 metra dystansu od siebie lub zastosować przepierzenia. Preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.

Czy fryzjerzy będą dezynfekować powierzchnie wspólne w salonie?

Tak, kilka razy dziennie. Natomiast stanowiska pracy będą dezynfekowane po każdym kliencie.

