Jakie będą zasady bezpiecznej wizyty w kinie i teatrze?

Czy do kina i teatru będzie można wejść „z ulicy”?

Tak. Żeby skorzystać z usługi trzeba będzie jednak sprawdzić, czy kino lub teatr nie są zbyt zatłoczone. Będą bowiem obowiązywać konkretne limity. Lepiej więc kupić bilety przez internet lub zarezerwować miejsce.

Czy szatnie w kinach i teatrach będą funkcjonować?

Tak, ale zostaną objęte dodatkowym reżimem sanitarnym (częstsze odkażanie).

Kina i teatry z ograniczoną liczbą klientów

Czy w kinie lub teatrze będzie mogła przebywać dowolna liczba osób?

Nie. Liczba osób będzie ograniczona i uzależniona od wielkości sali. W sali kinowej bądź teatralnej będzie mogło przebywać 50 proc. maksymalnej liczby widzów.

Jakie środki bezpieczeństwa będzie zobowiązana stosować obsługa kin lub teatrów?

Będzie zachowywać odległość między sobą, chodzić wyłącznie w maseczkach, dezynfekować ręce i stanowiska. Obsługa będzie nosić odzież ochronną i przyłbice. Nie dotyczy to oczywiście aktorów teatralnych.

Kina i teatry według nowych zasad dla widzów

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować widzowie?

Przed wejściem obsługa może przeprowadzić krótką ankietę i mierzyć widzowi temperaturę. Widzowie będą używać maseczek i rękawiczek lub co najmniej dezynfekować ręce. W kinach i teatrach pozostaną miejsca wolne, by widzowie zachowywali przynajmniej 2 metry dystansu od siebie. Preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.

Czy obsługa będzie dezynfekować powierzchnie wspólne w kinach i teatrach?

Tak, kilka razy dziennie. Natomiast sale będą dezynfekowane po każdym spektaklu.

