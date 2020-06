Gwiazdy polubiły internetowe zrzutki. Rubik i Stuhr zbierają naprawdę sporo

Zdążyliśmy przyzwyczaić się już do tego, że zbiórki internetowe organizowane przez internautów są wspierane przez znanych i lubianych, czyli gwiazdy. Dobrym przykładem takiej akcji jest zbiórka #szkolnyobiad, która pomaga w okresie pandemii uczniom pozbawionym codziennego posiłku.

Do akcji dołączyło wiele znanych osób, w tym Małgorzata Socha, Maciej Zakościelny, Olivier Janiak, Joanna Jabłczyńska, Ewa Drzyzga czy Mateusz Gessler. Dzięki ich wsparciu, organizatorom udało się dotychczas zebrać ponad 33 tys. zł, dzięki czemu przekroczono już cel zrzutki (31 tys. zł).

Novum w zbiórkach

– Zauważamy od pewnego czasu nowy trend w finansowaniu społecznościowym. Gwiazdy kina, teatru czy muzyki dotychczas tylko wspierały takie zrzutki, np. promując je w swoich social mediach, a czasem także same wpłacały pieniądze. Jednak obecnie, coraz częściej to same gwiazdy organizują takie zrzutki w internecie. Co interesujące, niektóre z nich korzystają z innowacyjnych narzędzi crowdfundingu, tj. przedsprzedaży – mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel Zrzutka.pl.

Piotr Rubik i Maciej Stuhr zbierają

Piotr Rubik to popularny polski muzyk i kompozytor. Artysta organizuje zrzutkę w nowym, na polskim rynku modelu reward-crowdfundingu. Polega ona na tym, że darczyńca otrzymuje za każdą wpłatę nagrodę, np. płytę „Kantata Polska” z autografem Piotra Rubika i dedykacją. Dzięki temu, ta forma finansowania społecznościowego jest przedsprzedażą albumu, a nie zwykłą zbiórką. Reward-crowdfunding, znany na Zachodzie i chętnie wykorzystywany przez tamtejsze gwiazdy muzyki, filmu czy kina, dzięki artyście powoli także wkracza na rodzimy rynek.

Muzyk planuje wydać dwupłytowy album, nagranie Live przebojowego dzieła na Stulecie Niepodległości. W koncercie wzięło udział ponad 100 artystów, w tym m.in. soliści: Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska, Olivia Wieczorek, Michał Gasz, Marcin Januszkiewicz i Grzegorz Wilk oraz Wrocławski Chór Akademicki pod dyrekcją Alana Urbanka i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej. Zbiórka dopiero co wystartowała, a już zrealizowano przedsprzedaż na kwotę niemal 9 tys. zł.

Z kolei Maciej Stuhr, popularny aktor, zbiera pieniądze w ramach akcji „Pomóżmy Dzieciom z Dworca Brześć” dla wielodzietnych matek – uciekinierek z Czeczenii, które wyemigrowały ze swojego kraju, żeby ratować dzieci. Aktualnie kobiety ubiegają się o status uchodźcy. Opiekują się seniorami z Domu Samotnej Starości w Radości. Wraz z bezdomnymi z warszawskiej Woli budują kolorowe domki dla ptaków. Wyprowadzają bezdomne psy ze schroniska „Medor” w Łodzi.

Gotują na rzecz niepełnosprawnych w klubokawiarni „Życie jest fajne” oraz z mamami z krakowskiego hospicjum „Alma spei”. Celem zbiórki było 40 tysięcy złotych, jednak udało się zebrać 145 proc. tej kwoty, tj. niemal 60 tys. zł.

Rosnący trend

Ideę finansowania społecznościowego chętnie wykorzystują w praktyce także internetowi influencerzy. Organizatorami zrzutki #Pomocdlamedykow, są znani w sieci Karol „Friz” Wiśniewski i Łukasz „Wujek Łuki” Wojtyca. Celem zbiórki jest wyprodukowanie przyłbic osłaniających twarz i kombinezonów w trakcie pandemii. Obecnie całkowita suma zebranych środków zbliżyła się do pół miliona złotych.

