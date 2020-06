Pierwszy w Polsce pozew za COVID-19. Firmy turystyczne żądają od Polski 141 mln zł

O sprawie donosi Onet.pl. Mowa o 84 podmiotach z branży zrzeszonych w TOO (Turystycznej Organizacji Otwartej). Te małe i średni firmy, jak wyjaśniają, są w dramatycznej sytuacji ekonomicznej „z powodu niezgodnych z prawem działań i zaniechań przy wykonywaniu władzy publicznej”.

– Firmy turystyczne nie zarabiały przez kilka ostatnich miesięcy i nadal nasze możliwości zarobku są bardzo ograniczone. Pomimo wprowadzonych ograniczeń i zakazów sektor turystyczny nie otrzymał pomocy od państwa, która wyrównałaby choćby część poniesionych przez nas strat – mówi portalowi Alina Dybaś, prezes TOO. – Ta utrzymująca się sytuacja rodzi konieczność poszukiwania ochrony na drodze sądowej, której zapowiedź stanowi skierowane wezwanie do zapłaty, mające polubownie rozwiązać sytuację w tej branży – dodaje.

Biznesmeni napisali, że środki zastosowane przez państwo wykraczały poza konstytucyjne, „zmieniły zasady działania organów władzy i w ekstremalny sposób ograniczyły podstawowe wolności i prawa człowieka, naruszające istotę praw i wolności, w tym w szczególności zasadę wolności gospodarczej”.

– Państwo, które stoi na straży prawa, powinno ponieść konsekwencje za bezprawne wykonywanie władzy publicznej przez organy. Konsekwencje te mogą być nawet bardziej dotkliwe niż wtedy, gdy władza działa zgodnie z przepisami prawa, gdyż są właśnie wynikiem bezprawności i uchylania się władzy od podejmowania legalnych działań – powiedział Onetowi.pl mecenas Jacek Dubois, który reprezentuje biznesmenów zrzeszonych w TOO. – Przy obliczaniu kwoty wezwania każdy z podmiotów dokonał indywidualnego wyliczenia swojej szkody rzeczywistej i utraconych korzyści. Szkoda rzeczywista to wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stale ponoszone przez przedsiębiorcę. Natomiast utracone korzyści to marża, którą przedsiębiorcy mogliby uzyskać, gdyby nie obowiązujące zakazy i ograniczenia. Marże, które przedsiębiorcy mogliby uzyskać, wyliczono na podstawie danych z 2019 r.

Dodatkowo Iwona Masłowska, która zasiada w zarządzie TOO tłumaczy, że od kwoty z wezwania do zapłaty odjęto kwoty z przyznanej już pomocy.

Jeśli nie będzie wypłaty, TOO zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciwko Polsce.