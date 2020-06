Czy wypłacanie zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużone do końca wakacji?

O tym, że rząd przedłuży wypłacanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców najmłodszych dzieci poinformował dziennikarz RMF FM. Pieniądze będą wypłacane co najmniej przez kolejne dwa tygodnie, to już pewne. Pytanie, czy do końca wakacji rodzice mogą liczyć na zasiłek.

Kogo dotyczy zasiłek? Rodziców, którzy z powodu limitów w żłobkach i przedszkolach, wywołanych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19, zmuszeni byli/są lub zdecydowali/decydują się zostać z dziećmi w domu. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. pensji.

Choć od 25 maja istnieje możliwość organizowania zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, to wielu rodziców nie skorzystało z tej możliwości. Rodzice i opiekunowie mieli jednak wybór, tym którzy nie zdecydowali się na posłanie dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły zasiłek opiekuńczy przysługuje do 28 czerwca. Teraz rząd przedłuży to o dwa tygodnie, do połowy lipca.

Zasiłek opiekuńczy. Podstawa prawna

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.

Żeby otrzymać zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć wniosek u swojego pracodawcy. Oświadczenie zawiera deklarację o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jednocześnie jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy zasiłek?