Orgie zakazane z powodu konieczności zachowania dystansu społecznego. Festiwal swingersów odwołany

Zespół odpowiedzialny za organizację Aurora Lifestyle Festival przyznał, że wytyczne rządowe, związane z kryzysem koronawirusowym, oznaczają, że nie mogliby zapewnić setkom odwiedzających wrażeń, na które mieli nadzieję w najbliższy weekend.

Organizatorzy przyznali, że zasady dystansu społecznego oznaczają, że nie mogliby pozwolić na to, co jest istotą festiwalu, a mianowicie orgie seksualne. W oświadczeniu organizatorzy stwierdzili, że nie są gotowi do zaoferowania „słabej repliki” wydarzenia.

Aurora Lifestyle Festival to największe w Europie zgromadzenie swingersów i osób mających swobodny stosunek do seksu. Odbywa się rokrocznie w hrabstwie Worcestershire, w zachodniej Anglii, na farmie. Lokalizacja jest ściśle tajna, a uczestnicy dostają wiadomość, gdzie mają się udać, w ostatniej chwili.

Przybyszom oferowane są łoża z baldachimami, namioty na środku pola festiwalowego i cała festiwalowa infrastruktura. Jest raczej luksusowo: zarówno jeśli chodzi o toalety, prysznice, jak i gastronomię.

W oświadczenie na stronie festiwalu na Facebooku czytamy: „Jesteśmy dumni z zapewnienia najlepszego, niezależnego festiwalu lifestyle’owego w Wielkiej Brytanii, który dostarcza naszym gościom niezapomnianych wrażeń. Nie jesteśmy gotowi, aby zaoferować wszystkim, doświadczeń, które byłyby kiepską repliką, która nie odzwierciedla prawdziwej istoty i standardów Aurory. Wykorzystamy ten czas, aby zadbać o siebie samych i siebie nawzajem i zobaczyć, dokąd zabierze nas ten wirus”.

„Przepraszamy wszystkich naszych gości za wszelkie związane z tym niedogodności, ale mamy na względzie wasze zdrowie i bezpieczeństwo” – dodali organizatorzy, jednocześnie zapraszając na edycję w 2021 roku.

Fani nie kryją zawodu, ale okazują także zrozumienie. „Jest mi źle, gdy to czytam, ale w tych okolicznościach to całkowicie zrozumiałe. Do zobaczenia w 2021 roku” – napisał jeden z nich.

W tym roku odwołano wiele festiwali, zarówno muzycznych, jak i tematycznych. Odwołane zostały festiwale Pol'and'Rock, Open'er, Oktoberfest, festiwal filmowy w Gdyni i wiele innych.

