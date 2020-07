Zrzucamy zbędne kilogramy z kwarantanny. Polacy wracają do treningów

Jak donosi Benefit Systems, jeden z największych operatorów kart sportowych, odbudowuje się po okresie zamknięcia wywołanym COVID-19 baza owych kart. Na koniec czerwca ich liczba wyniosła w Polsce i na rynkach zagranicznych 787,1 tys. sztuk, zaś po uwzględnieniu aktywacji na nowy okres rozliczeniowy, liczba kart wrosła 1 lipca łącznie do poziomu 1 002,2 tys. sztuk.

– Po ponownym otwarciu obiektów sportowo-rekreacyjnych podjęliśmy mnóstwo działań zachęcających klientów i użytkowników do szybkiego powrotu do programu. Przyniosły bardzo pozytywne efekty, niemal wszyscy klienci odmrozili swoje umowy. Wśród tych klientów znaczna część pracowników zdecydowała już o powrocie do programu, słyszymy także o chętnych do tego kroku w następnych miesiącach – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za relacje z klientami.

Polacy chcą trenować

Firma dostaje liczne sygnały od klientów firmowych, że ich pracownicy chcą wznowić treningi w obiektach sportowych. Sama zresztą podejmuje działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpiecznych ćwiczeń. Wiele zależy też od samych obiektów i ich zaangażowania w przekonanie ćwiczących, że mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie w obiektach sportowych. – Najbliższe miesiące to czas, w którym intensywne działanie całego rynku w tym zakresie może okazać się kluczowe dla powrotu ćwiczących do treningów – dodaje Rogalewicz.

Liczba aktywowanych ponownie kart sportowych w Grupie Kapitałowej Benefit Systems na 30 czerwca br. wyniosła 787,1 tys. sztuk, w tym 498,9 tys. szt. w Polsce oraz 288,2 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Na 1 lipca 2020 r., uwzględniając okresy aktywacji kart wśród klientów w Polsce i zagranicą, liczba aktywnych kart sportowych wzrosła do poziomu 1 002,2 tys. sztuk (710,1 tys. sztuk w Polsce oraz 292,1 tys. sztuk na rynkach zagranicznych). Zarząd spółki nie zdecydował się na publikację średniej ważonej liczby kart za czerwiec, ponieważ wskaźnik ten jest zaburzony przez fakt wystąpienia niepełnego okres rozliczeniowego w Polsce w czerwcu (związanego z otwarciem obiektów sportowych 6 czerwca 2020 r.).

Wakacyjna promocja i kampania

Firma liczy, że z miesiąca na miesiąc liczba ćwiczących w ramach programu MultiSport będzie systematycznie wzrastać. Aby wesprzeć powrotów do ćwiczeń od lipca rozpoczyna się wakacyjna gra dla posiadaczy kart – „W 60 dni dookoła lata”. Rozpocznie się też ogólnopolska kampania edukacyjna, zachęcająca do treningów w klubach.

W sezonie letnim, kiedy Polacy częściej wybierają aktywność na świeżym powietrzu, organizator programu będzie również rozliczać zajęcia outdoorowe swoich partnerów sportowych, by zapewnić im dodatkowy przychód w niskim sezonie. Również w okresie zamknięcia obiektów sportowych, mimo osiągania bardzo niskich przychodów w czasie lockdownu i ponoszenia znaczących kosztów stałych. Spółka zwiesiła na ten czas spłaty wszystkich pożyczek udzielonych im na inwestycje w infrastrukturę sportową, rozliczała w ramach programu MultiSport zajęcia online prowadzone przez partnerów sportowych, zwiększyła częstotliwość wypłat z programu do dwóch razy w miesiącu celem poprawy płynności klubów. Wypłaci również współpracującym placówkom, które otworzyły się do połowy czerwca, ponad 4 mln zł na rzecz dostosowania się do nowych warunków sanitarnych.