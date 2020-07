Ponad 1500 artystów chce wsparcia od rządu. Na liście Ed Sheeran, Dua Lipa, Rolling Stones

Ponad 1500 osób z brytyjskiej branży muzycznej wzięło udział w akcji #LetTheMusicPlay. W liście do ministra kultury Olivera Dowdena informują o ciężkiej sytuacji finansowej wielu przedstawicieli tego sektora gospodarki i proszą o stworzenie funduszu, który pozwoli zachować im miejsca pracy. Przynajmniej do powrotu koncertów i festiwali.

Pod wspomnianym listem podpisali się m.in. Paul McCartney, The Rolling Stones, Skepta, Rita Ora, FKA Twigs, Ed Sheeran i Dua Lipa. Artyści podkreślają, że rynek koncertów muzycznych to w Wielkiej Brytanii ponad 200 tys. miejsc pracy. W sytuacji, gdy praktycznie wszystkie trasy koncertowe przeniesiono na 2021 rok, a festiwale do końca 2020 roku odwołano, nietrudno o załamanie w branży i liczne bankructwa.

„Choć jest to istotna kwestia, nasz narodowy i regionalny wkład nie ogranicza się tylko do kultury. Nasz ekonomiczny wpływ jest również znaczący, bo muzyka grana na żywo dodaje do brytyjskiej gospodarki 4,5 miliarda funtów” – piszą artyści. W przeliczeniu na złotówki mowa o kwocie ponad 22 miliardów złotych.

