Oto najbogatszy piłkarz świata. Jego majątek to 20 miliardów euro

24 września 2020 roku kontrakt z portugalskim zespołem C.S. Maritimo, pochodzącym z Madery, podpisał najbogatszy piłkarz świata. Futbolista nazywa się Faiq Bolkiah i pochodzi z sułtanatu Brunei.

Deklarowana wartość majątku Bolkiaha to 20 miliardów euro. Oznacza to, że jest on wielokrotnie bogatszy od Cristiano Ronaldo, Leo Messiego i Roberta Lewandowskiego razem wziętych. Oznacza także, że klub, w którym będzie pracował, mógłby w całości kupić za 0,09 proc. swojej fortuny.

Zamiast jednak to zrobić, postanowił się w nim piąć i dawać z siebie wszystko, jak powiedział. A ma dobre wzorce do naśladowania, bo wcześniej w C.S. Maritimo grali tacy znani piłkarze, jak Pepe, Danny i Nuno Valente (a także Polak Mateusz Bąk, wypożyczony na Maderę z Lechii Gdańsk).

O co tak naprawdę chodzi? O miejsce urodzenia i rodzinę. Jak informuje lizbońskie radio „Observador”, 22-letni Faiq Bolkiah to „bratanek sułtana Brunei. Ma już doświadczenie w klubach ligi angielskiej, gdzie występował m.in. w barwach londyńskich Arsenalu i Chelsea, a także w Leicester. W reprezentacji swojego kraju grał sześciokrotnie zdobywając jednego gola”.

Brunei to konserwatywny muzułmański sułtanat. Jednak ojciec piłkarza C.S. Maritimo, Jefri Bolkiah, pojawiał się na pierwszych stronach gazet wielokrotnie. Zorganizował np. prywatny koncert Michaela Jacksona za 14 mln euro, tylko dla rodziny królewskiej swojego brata i rodziny.

Dzieci znanych i bogatych osób i sportowców to nie pierwszyzna w profesjonalnym sporcie. Jednym idzie lepiej, innym gorzej. W Formule 1 ściga się syn Carlosa Sainza, a w hiszpańskiej Almerii gra Enzo Zidane, syn Zinedine’a. Mattheus Oliveira gra w lidze portugalskiej, a jest synem Bebeto, brazylijskiej gwiazdy z lat 90. XX wieku.

