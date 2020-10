Najlepszy wrzesień od lat. Motocykliści nie zawiedli

We wrześniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 3 080 nowych motocykli i motorowerów. To wynik o 18,87 proc. większy niż przed rokiem. Jest to również najlepszy wrześniowy wynik od 2017 r.

Mimo to, jak zaznaczają analitycy Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar, wrzesień był gorszy od rekordowego sierpnia o 23,40 proc. Łącznie od początku roku wydziały komunikacji zarejestrowały w swoich bazach 30 281 jednośladów. Wskaźnik spadku w stosunku do ubiegłorocznego wyniku o 10,20 proc. jest łagodniejszy niż miesiąc wcześniej o prawie 2,5 proc. Rejestracje jednośladów we wrześniu 2020 roku Po trzech kwartałach liderem rankingu rejestracji nowych jednośladów jest firma Romet Motors. Od początku roku zarejestrowano 4 758 pojazdów tej marki, o 32,97 proc. mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Sklasyfikowany na drugiej pozycji Junak znalazł chętnych na 4 063 jednoślady (+19,43 proc.), a trzecia w zestawieniu Honda sprzedała 2 100 swoich pojazdów, o 11,70 proc. więcej niż przed rokiem. Segment motocykli We wrześniu liczba rejestracji nowych motocykli wyniosła 1 528 sztuk, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 24,84 proc. W miesiącach styczeń - wrzesień 2020 r. na polskich drogach przybyło 17 041 nowych motocykli, czyli o 1,05 proc. więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Rynek motorowerów We wrześniu liczba rejestracji nowych motorowerów wyniosła 1 552 sztuki, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 13,53 proc. W 2020 r. w wydziałach komunikacji zarejestrowano 13 240 nowych motorowerów, o 21,46 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Najpopularniejszą marką w segmencie jest Romet Motors, drugą pozycję zajmuje Junak, a trzecią Torq. Import jednośladów Od początku bieżącego roku do Polski sprowadzono z zagranicy 59 262 używane jednoślady. To wynik o 8,57 proc. mniejszy niż odnotowany w analogicznym okresie roku 2019.