„Bankrut” Lech Wałęsa. Ile zarabiał przed pandemią były prezydent? Ile zarabiali inni?

Kontrowersyjne – co nierzadkie dla Lecha Wałęsy – słowa były prezydent wypowiedział w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”. Głowa państwa w latach 1990-1995 powiedziała, że jej stan majątkowy nie wygląda najlepiej. Odpowiedzialny jest za to chwilowy koniec wykładów zagranicznych, a to związane jest z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19.

Lech Wałęsa: „Żyłem z wykładów”

– Chyba nie dożyję czasów, kiedy znowu będę mógł wsiąść do samolotu i polecieć na drugi koniec świata spotykać się z ludźmi – powiedział były prezydent, wyjaśniając, że wykłady były podstawą jego utrzymania.

Z kolei Business Insider Polska przyjrzał się tej podstawie i stawkom za wykłady. Zarówno Lecha Wałęsy, jak i Aleksandra Kwaśniewskiego (prezydent Polski w latach 1995-2005), Bronisława Komorowskiego (prezydent Polski w latach 2010-2015) oraz byłych prezydentów obcokrajowców.

I tak, jak wynika z informacji uzyskanych przez BIP, Lech Wałęsa, że zarabiał od 10 tys. dolarów do 100 tys. dolarów za wykład. Z kolei Piotr Gulczyński z Instytutu Lecha Wałęsy wyjawił, że prezydent wygłaszał 1 wykład tygodniowo (średnio).

Ile zarabiali inni byli prezydenci?

Jak czytamy dalej Aleksander Kwaśniewski zarabiał, według nieoficjalnych informacji, do których dotarł Bankier.pl, 10 tys. dolarów za wykład. Z kolei Bronisław Komorowski – to również nieoficjalne informacje – od 3-5 tys. dolarów (lub euro), do kilkudziesięciu tys. dolarów (lub euro).

Dla porównania stawki prezydentów Stanów Zjednoczonych. Portal pisze, że George W. Bush wykłada nawet 3 razy w tygodniu, a stawka to 100-150 tys. dolarów. Bill Clinton zarabia od 200 do 700 tys. dolarów za wykład, a Barack Obama od 400 do 800 tys. dolarów.

Czytaj też:

Działacze opozycji antykomunistycznej dostaną wyższe emerytury i zniżki na bilety. Jest podpis prezydenta