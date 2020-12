KNF ma propozycje dla frankowiczów. Prezes NBP Adam Glapiński: Wymagają skonkretyzowania

Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego opublikowano wystąpienie szefa NBP Adama Glapińskiego. Prezes banku odpowiadał w ten sposób na pytania zadawane przez dziennikarzy. Glapiński odniósł się do planów Komisji Nadzoru Finansowego, które niedawno ogłoszono.

Według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

Prezes NBP o frankowiczach i pomyśle KNF

– Propozycje komisji (Komisji Nadzoru Finansowego – red.) wymagają skonkretyzowania, przeanalizowania, przedstawienia publicznie. NBP dawno wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych – powiedział Adam Glapiński, odpowiadając na pytania o propozycje KNF.

– Nie odnoszę się do tej kwestii bardziej szczegółowo. To jest kwestia do regulacji między samymi bankami a kredytobiorcami – podkreślił szef banku centralnego.