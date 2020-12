RMF FM: Po feriach możliwe poluzowanie restrykcji. Które branże obejmie?

Dziennikarze RMF FM ustalili, że po 17 stycznia, a więc po zakończeniu ferii zimowych, część nałożonych restrykcji może zostać złagodzonych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wznowiona ma zostać działalność stoków narciarskich, ponadto, rząd planuje również otwarcie hoteli. Nadal zamknięte będą siłownie, a także bary i restauracje. Nadal nie wiadomo, czy i w jakim zakresie będą mogły działać galerie handlowe. Według RMF FM władze planują także stopniowy powrót uczniów do szkół - na razie z klas I-III.

Rzecznik rządu o zniesieniu obostrzeń

Piotr Mueller był pytany na antenie TVN24, czy jest szansa, aby 18 stycznia dzieci z klas I-III poszły do szkoły. – Tutaj nie chciałbym składać jednoznacznych deklaracji, bo oczywiście to zależy od liczby zachorowań, też od systemu szczepień, czyli jak wiele osób spośród medyków, spośród osób, które opiekują się w szpitalach, w placówkach opieki zdrowotnej chorymi, ile będzie zaszczepionych. Wtedy będzie można podejmować decyzje. Ale oczywiście pierwszą grupą spośród tej grupy szkolnej byłyby to wtedy klasy I-III – stwierdził polityk.

O możliwej dacie powrotu dzieci do szkół mówił na antenie TOK FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia zaznaczył, że obecnie trudno jest wskazać konkretny termin. – To bardzo trudne pytanie, nie dlatego, że unikam odpowiedzi, tylko dla mnie ogromnym znakiem zapytania jest, jaki będzie skutek świąt i Sylwestra – wyjaśnił.

Czytaj też:

Wpadka w „Kropce nad i”. Monika Olejnik: Pojawiła się jakaś osoba. Nie wiem, kim ona jest