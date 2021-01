Najmocniejsze paszporty świata. Polska bardzo wysoko

Przedstawiono tegoroczny ranking najmocniejszych paszportów świata. Są to paszporty, które pozwalają na najbardziej swobodne podróżowanie po świecie (w normalnych okolicznościach). Brane są pod uwagę m.in. umowy międzynarodowe danych krajów, która pozwalają na ruch bezwizowy.

Niemcy liderem. Polska wysoko

W tegorocznym zestawieniu samotnym liderem są Niemcy z wynikiem 134. Oznacza to, że obywatele niemieccy mogą bez przeszkód podróżować aż do 134 krajów świata. W 99 nie muszą okazywać wizy, a w 35 muszą ją wyrobić już po przybyciu na terytorium danego kraju. Tylko w 64 krajach Niemcy będą proszeni o okazanie wizy na granicy.

Drugie miejsce zajęły Szwecja, Finlandia i Hiszpania. Wynik tych trzech krajów to 133. Nieco różni się jednak rozkład krajów, do których nie jest wymagana wiza. W przypadku Szwecji to 99, Finowie wjadą do 98, a Hiszpanie do 97 krajów. W przypadku każdego z tych trzech państw wiza będzie wymagana na 65 granicach.

Polski paszport zajął piąte miejsce w rankingu. Wysoką pozycję dzielimy z Belgią, Litwą, Węgrami, Japonią i Koreą Południową.

Polacy bez problemu wjadą do 130 państw. W przypadku 94 wiza nie jest wymagana, a w 36 trzeba będzie ją wyrobić już na miejscu. Niemożliwe będzie dostanie się na terytorium 68 krajów, jeśli wcześniej nie wyrobimy odpowiedniego dokumentu.

Afganistan i Irak na końcu stawki

W tegorocznym zestawieniu najgorzej wypadły Afganistan i Irak. Oba kraje zebrały tylko 30 punktów. Bezproblemowa podróż z tymi paszportami możliwa jest do 4 krajów w przypadku Afganistanu i 3 z paszportem Iraku. Wizę na miejscu można wyrobić odpowiednio w 26 i 27 krajach. W aż 168 konieczne będzie wyrobienie dokumentu przed przybyciem.

