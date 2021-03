Zmiany w dowodach osobistych. Będą pobierane odciski palców

Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany mają zostać wprowadzone po to, by polskie prawo zostało dostosowane do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

„Zamierzeniem rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się” – piszą urzędnicy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Odciski palców obowiązkowe

Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia odcisków palców, czyli drugiej cechy biometrycznej. Czytamy w nim także, że państwa członkowskie mają wydawać dowody osobiste osobom, którym odcisków nie da się pobrać, na maksymalnie rok.

Odciski palców nie będą pobierane osobom poniżej 12. roku życia oraz tym, w przypadku których jest to niemożliwe. W projekcie wskazano, że proces pobierania odcisków palców będzie miał miejsce podczas składania wniosku o dowód.

Dowody po nowelizacji będą ważne 10 lat (dla osób, od których można było pobrać odciski palców) i 5 lat (dla osób przed ukończeniem 12. roku życia, od których odcisków nie pobrano).

Zmiany jeszcze w tym roku

„Natomiast dla dowodu osobistego wydawanego w przypadku gdy chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przewidziano okres ważności dokumentu wynoszący 12 miesięcy” – czytamy w uzasadnieniu.

Brak możliwości pobrania odcisków może nastąpić w wyniku wypadku i późniejszego zagipsowania ręki lub zabandażowania jej. „Musi to być sytuacja mająca charakter czasowy. Każdy inny przypadek niemożności pobrania odcisków palców, przy braku stwierdzenia ww. okoliczności, będzie skutkował wydaniem dowodu osobistego bez odcisków palców, ważnego 10 lat” – czytamy w uzasadnieniu.

Wymiana dowodów ma zakończyć się do 2031 roku, a znowelizowaną ustawa wejdzie w życie 2 sierpnia 2021 roku.

