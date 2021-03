Są rekomendacje rządu na czas lockdownu. Dotyczą pracy zdalnej

Zaostrzone restrykcje będą obowiązywać nie w czterech województwach, a w całym kraju – rząd ogłosił lockdown od 20 marca do 9 kwietnia tego roku w związku z rozwojem pandemii koronawirusa. W tym okresie działalność muszą zawiesić:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;

stoki narciarskie;

kluby fitness i siłownie;

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Lockdown od 20 marca. Rząd rekomenduje pracę zdalną

W trakcie środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił się z apelem do pracodawców itp., by w tym okresie, tj. od 20 marca do 9 kwietnia, w miarę możliwości zezwolili na pracę zdalną. Wszystko ma charakter rekomendacji, a nie odgórnego nakazu.

– Chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich pracodawców, również w imieniu pana premiera zwracam się do pracodawców publicznych, czyli urzędów, administracji, do tego, żeby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. To już ten moment, gdy musimy wrócić do tego trybu pracy – mówił Adam Niedzielski.

