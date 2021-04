Trasa Gdańsk-Chełmno i z powrotem. Pilotażowy rejs Wisłą, barka już płynie

Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego opisał start programu, nad którym trzyma pieczę, a którego zadaniem jest promowanie idei śródlądowego transportu wodnego. 6 kwietnia krótko po południu z Portu Gdańsk wypłynęły barka załadowana sześcioma 40-stopowymi kontenerami i towarzyszący jej pchacz.

Rejs jest pilotażowy i komercyjny, a cel jest jeden: przetransportować 150 ton ładunku 150 kilometrów w górę rzeki (z Gdańska do Chełmna), a potem ponowny załadunek i powrót tą trasą do Gdańska.

8 kwietnia barka ma dotrzeć do Chełmna, gdzie nastąpi jej rozładunek. „Co najmniej 150 ton ładunku popłynie z Chełmna do Gdańska powrotnym rejsem. Będą to gotowe produkty wysyłane z Polski w świat” – czytamy na stronach urzędu marszałkowskiego. Następnie towar zostanie ponownie załadowany na barkę, a ta ruszy do Gdańska i ma zawitać tam 9 kwietnia.

Pilotażowy rejs Wisłą. Na barce pracownik naukowy

Woj. kujawsko-pomorskie nadzoruje projekt też pod innym aspektem: