Żłobki i przedszkola będą otwarte. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że hotele i miejsca noclegowe będą zamknięte do 3 maja. Aktualnie obowiązujące restrykcje zostaną przedłużone do 25 kwietnia. Są jednak dwa wyjątki: zmieni się kwestia uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a ponadto dzieci mogą od 19 kwietnia wrócić do żłobków i przedszkoli.

Otwarcie żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia. W przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego - złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia – wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia. Nie ma konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Natomiast w sytuacji, gdy mimo otwarcia żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia nastąpi jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty zasiłku po 18 kwietnia rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zasiłek ten przysługuje do 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie.

Zasiłek dla rodziców uczniów szkół podstawowych nadal będzie wypłacany

Powyższe dotyczy wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie wcześniej złożonych wniosków.

Czytaj też:

Pandemia w Polsce wyhamowuje? Niedzielski podał najnowsze dane o współczynniku R