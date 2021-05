Morawiecki przed szczytem UE: Eliminacja rajów podatkowych i uwolnienie patentów na szczepionki

Premier: Wykluczenie, bieda oraz ubóstwo były zmorami III RP

– Jedziemy na szczyt RE nie tylko po to, żeby dyskutować, ale też żeby zaprezentować nasz model społeczny. Doprowadził on do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej. W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Nasza polityka dowodzi, że zmieniliśmy zasadniczo podejście do rodzin. Chcemy się tym pochwalić i pokazać jak szybko poprawiliśmy los rodzin mniej zamożnych i zwiększyliśmy możliwości podejmowania pracy, dzięki czemu mamy najniższe bezrobocie w UE – podkreślił szef rządu. Mateusz Morawiecki dodał, że „wykluczenie, bieda oraz ubóstwo były zmorami III RP, które niszczyły tkankę społeczną od środka”.

Eliminacja rajów podatkowych



Premier zaznaczył, że Polska walczy o sprawiedliwy wspólny rynek. – Walczymy z protekcjonizmem, który jest często częścią polityki państw zachodnich. To jest dość fałszywa teza, która podpowiada, że w ten sposób można chronić rynek wewnętrzny. Tymczasem walka o konkurencyjność całej UE jest w interesie wszystkich. Według polityka PiS sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy, dlatego raje podatkowe powinny zostać jak najszybciej zlikwidowane.

– One pojawiają się nie tylko poza UE, ale również w samej Unii. Cieszę się, że OECD, UE i nawet administracja USA dostrzegają ten problem coraz wyraźniej. Na szczycie pojawi się mocny głos z Polski opowiadający się za ich eliminacją – stwierdził.

Apel Morawieckiego o uwolnienie patentów na szczepionki

Morawiecki zadeklarował również, że zwróci się z apelem o swobodne dopuszczenie do patentów na szczepionki wszystkich, którzy mają technologiczne możliwości ich produkcji. – COVID-19 nie tylko doprowadził do śmierci milionów ludzi na świecie, ale również grozi długą zapaścią i stagnacją gospodarczą. Ponieważ ma ona wymiar globalny, musimy sobie poradzić z nią globalnie – wyjaśnił szef rządu. Według premiera niezbędne w walce z pandemią jest, aby szczepionki trafiły także do biedniejszych, ale gęsto zaludnionych krajów południa naszego globu.

– Nie chcemy dopuścić do czwartej fali, a jeśli gdzieś na świecie będą jej echa, aby nie dotarły do Polski. Będę się mocno wypowiadał w tej sprawie i przekonywał, aby bogate państwa, które mają patenty je przekazały i aby ta produkcja mogła ruszyć, bo bez tego nie pokonamy pandemii – zapowiedział szef rządu.

