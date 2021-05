Restauracje i kina otwierają się niebawem. Rozporządzenie zostało opublikowane

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało opublikowane. Bardzo dokładnie określa, które branże i aktywności zostaną przywrócone do funkcjonowania (i na jakich zasadach) aż do końca maja 2021 roku.

W rozporządzeniu obostrzenia zostają zniesione m.in. w stosunku do branży turystycznej i gastronomicznej. Zawarto w akcie prawnym także nowe zasady przemieszczania się w maseczkach.

Gospodarka wraca na tory

I tak:

Hotele. Od 8 maja mogą przyjmować gości do 50 proc. pokoi. Do 14 maja mogą przyjmować gości na co najmniej jedną dobę hotelową, ale posiłki i napoje serwować do pokoi.

Gastronomia. Od 15 maja restauracje będą mogły działać stacjonarnie, ale tylko w ogródkach gastronomicznych. Od 29 maja do 5 czerwca będą mogły działać już także w środku, ale zgodnie z reżimem (co drugi stolik, odległość między stolikami co najmniej 1,5 metra).

Maseczki. Od 15 maja maseczek nie trzeba będzie nosić „na otwartym powietrzu”.

Sport. Od 15 maja obiekty sportowe na otwartym powietrzu będą dostępne dla publiczności (limit 25 procent miejsc).

Kina i teatry. Od 15 maja wznowią działalność na świeżym powietrzu (w reżimie sanitarnym, co drugie miejsce na widowni, maksymalnie 50 proc. miejsc lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami). Od 29 maja do 5 czerwca także w pomieszczeniach (50 procent liczby miejsc).

Wesela i komunie. Od 8 do 28 maja można będzie organizować imprezy do 25 osób (na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie). Od 29 maja do 5 czerwca imprezy do 50 osób (na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej. Limit nie obowiązuje zaszczepionych przeciwko COVID-19).

Siłownie, kluby fitness, solaria. Od 29 maja otwarte (limit 1 oś/15 m2)

Baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte. Od 29 maja (połowa gości i połowa na miejscach dla publiczności).

