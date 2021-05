Polski Ład stawia także na mieszkalnictwo. Dom do 70 m kw. bez zgody na budowę i dopłaty do kredytów

– Ilość wybudowanych mieszkań znacząco rośnie, ale to zdecydowanie za mało. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tys. zł – to naprawdę duży krok do przodu – powiedział Jarosław Kaczyński.

Dom bez pozwolenia na budowę

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w Polskim Ładzie znajdują się zapisy, które pozwolą na budowanie niewielkich domów – do 70 m kw. – bez konieczności zyskania pozwolenia na budowę.

– Sprawa ważna dla miast i małych ośrodków miejskich i wsiach dot. możliwości budowy bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie domków do 70 m kw. z płaskim dachem – dodał, przedstawiając nowy program.

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

PiS przedstawiło także kolejny pomysł, który ma zachęcać do posiadania dzieci. Tym razem jest to pomoc w sprawach mieszkaniowych. Konkretnie chodzi o pomoc przy spłatach kredytów hipotecznych. Jarosław Kaczyński zapowiada pomoc państwa w spłacaniu kredytów dla osób, które zdecydują się na posiadanie dzieci. Będzie to spłata – przy dwóch dzieciach – do 20 tys., przy trzech – 60 tys. kolejne do 6 – po 20 tys. złotych.

