Urlop ojcowski coraz bardziej popularny. Ministerstwo podało najnowsze dane

W pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tys. uprawnionych mężczyzn – wynika z informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W analogicznym okresie 2020 roku było to 61,1 tys. chętnych, a rok wcześniej 58,8 tys. Widać więc, że urlop zwany czasem tacierzyńskim, zyskuje na popularności.

Urlop ojcowski, Na co może liczyć młody tata?

Zgodnie z polskim prawem, po narodzinach dziecka, rodzice mogą skorzystać z trzech urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. Najpopularniejszy i najbardziej znany jest urlop macierzyński, którego długość uzależniona jest od liczby urodzonych dzieci. Najczęściej, w przypadku porodu jednego dziecka, wynosi on 20 tygodni.

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodziców. Może być on wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Trwa on 32 lub 34 tygodnie. Stąd często bierze się mylne przekonanie o tym, że urlop macierzyński trwa rok. Wynika to z faktu, że najczęściej są one wykorzystywane łącznie, co daje około roku na opiekę nad dzieckiem, o ile skorzysta z niego matka.

Ale na popularności ostatnio zyskuje urlop ojcowski. Zgodnie z Kodeksem Pracy, ojciec dziecka ma do wykorzystania dwa tygodnie do czasu ukończenia przez niemowlę 24 miesięcy. Istnieje także możliwość rozdzielenia świadczenia na dwie części i skorzystanie z nich oddzielnie, ale przy zachowaniu zasady maksymalnego wieku dziecka.

Urlop ojcowski. Komu przysługuje?

Wbrew nazwie, możliwość wzięcia urlopu nie przysługuje wyłącznie biologicznemu ojcu dziecka. Można z niego skorzystać także w przypadku adopcji. Przepisy nie regulują także tego, czy w momencie narodzin dziecka ojciec musi być zatrudniony w danym miejscu. Co za tym idzie, jeśli świeżo upieczony ojciec dostanie pracę już po narodzinach, to nadal będzie mógł skorzystać z przysługujących mu przywilejów. Co ciekawe, z urlopu może skorzystać także ojciec, który jest rozwiedziony z matką dziecka.

