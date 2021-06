Bezrobocie w Polsce ponownie w dół. GUS podał pozytywne dane z rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego za maj 2021 roku. Jak wynika z comiesięcznego raportu, poziom bezrobocia w Polsce spadł w maju o 0,2 proc. w porównaniu z kwietniem i wyniósł 6,1 proc. W ujęciu rocznym, czyli w porównaniu z majem 2020 roku, odczyt jest jednak gorszy od 0,1 pkt proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych o 27 tys. w dół

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2021 r. wyniosła 1 026,7 tys. wobec 1 053,8 tys. miesiąc wcześniej (spadek o 27 tys.) i w porównaniu do 1 011,7 tys. przed rokiem. Dane przedstawione przez GUS pokrywają się z szacunkami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowanymi na początku czerwca bieżącego roku, wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2021 roku spadła o 0,2 pkt proc. miesiąc do miesiąca do 6,1 proc.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5 proc. Na początku czerwca Eurostat przedstawił także dane, które potwierdziły, ze poziom bezrobocia w Polsce jest najniższy wśród krajów Unii Europejskiej.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce nadal najniższe w Unii Europejskiej. W Hiszpanii bez pracy blisko 3,5 mln osób