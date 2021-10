„Wyprali” miliard złotych. ABW rozbiło pralnię rosyjskich pieniędzy

Zatrzymane we wrześniu 2021 roku osoby to kobieta oraz dwaj mężczyźni, m.in. syn jednego z kierujących grupą przestępczą. Działali oni na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej, która kupowała spółki na terytorium Polski i rejestrowała je na „słupy”. Spółki te nie prowadziły działalności gospodarczej, nie rozliczały się podatkowo, a ich wyłącznym celem było umożliwienie przyjęcia środków pieniężnych, głównie z terytorium Rosji, a następnie przelewanie ich na kolejne rachunki bankowe m.in. spółek działających w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w rajach podatkowych.

Grupa działała też na terytorium DRK



Jak ustalono w wyniku czynności procesowych przeprowadzonych w 2021 roku, zamierzeniem grupy była również legalizacja korzyści osiąganych w wyniku działań podejmowanych w ramach grupy przestępczej, inwestowanie środków w nabywanie na terenie Republiki Demokratycznej Konga surowców mineralnych, w tym rudy tantalu oraz złota, celem ich dalszego importowania na teren Unii Europejskiej, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Tantal jest surowcem wykorzystywanym w przemyśle elektronicznym. W związku z powyższym dochodziło do wyjazdów członków grupy na terytorium Republiki Demokratycznej Konga. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn dopuściło się jednocześnie oszustwa na szkodę ustalonej osoby poprzez wprowadzenie jej w błąd co do możliwości zakupu złota w Kongo.

Zarzuty dla trójki zatrzymanych



Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz ich samochody. Zabezpieczono dokumentację, telefony oraz komputery. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa oraz utrudniania postępowania. Wobec całej trójki sąd zastosował tymczasowy areszt. Od kwietnia 2019 r. w tej sprawie zatrzymano 22 osoby. W toku śledztwa zabezpieczono łącznie 17.285.443,76 złotych. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

