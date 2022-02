Henryk Kowalczyk dostanie nową posadę w rządzie? Minister odpowiada na plotki

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński, komentując chaos związany z wprowadzaniem Polskiego Ładu, powiedział, że „potrzebne są decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne”. Z informacji RMF FM wynika, że stanowiska stracą minister finansów Tadeusz Kościński i Jan Sarnowski, wiceminister odpowiedzialny w resorcie za podatki.

Szykują się dymisje w rządzie. Henryk Kowalczyk ministrem finansów?

Henryk Kowalczyk na antenie RMF FM został zapytany, czy porzuci funkcję szefa Ministerstwa Rolnictwa na rzecz prowadzenia prac w Ministerstwie Finansów. – Nie, raczej nie będę chciał opuszczać Ministerstwa Rolnictwa. Jest dużo do zrobienia w Ministerstwie Rolnictwa. Takiej opcji nie biorę pod uwagę – powiedział polityk.

– W polityce nigdy się nie mówi „nigdy”. To jest podstawowa zasada. Natomiast sądzę, że jest, co robić w Ministerstwie Rolnictwa – powtórzył Henryk Kowalczyk. Minister dodał, że „myśli, że jest dużo dobrych kandydatów na ministra finansów”. – Ale jednym z nich jest Henryk Kowalczyk? – dopytywał Krzysztof Ziemiec. – To mówią tylko plotki. Nie ma żadnych oficjalnych rozstrzygnięć – odparł polityk. – W najbliższym tygodniu będą spotkania władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że tutaj jakieś rekomendacje będą – zapowiedział Henryk Kowalczyk.

Czytaj też:

Kulisy powstawania sojuszu polsko-brytyjsko-ukraińskiego. „Brytyjczycy byli wkurzeni na Zełenskiego”